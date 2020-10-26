Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян країни бойкотувати товари Франції. Таку ідею він висловив через заяви президента Франції Еммануеля Макрона, які Ердоган назвав ісламофобськими.

Ердоган зауважив, що західні країни все частіше почали утискати мусульман. Він додав, що ця проблема – питання національної безпеки для Туреччини, повідомляє Daily Sabah.

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"Стає все важче бути мусульманином і вести ісламський спосіб життя", – наголосив Ердоган. Саме через те, що для Туреччини ісламофобія – питання національної безпеки, Ердоган і зробив таку заяву. Він запевнив, що попросив ЄС вжити заходів. Ердоган назвав цей конфлікт з Францією "злочином на ґрунті ненависті".

На мою думку, інститути ЄС несуть велику відповідальність у боротьбі з ісламофобією. Європейська рада більше не може ігнорувати ісламофобію,

– сказав президент Туреччини.

За його словами, європейські політики повинні закликати Макрона, який веде антимусульманську ненависть на континенті, припинити його політику. Варто зазначити, що ЄС засудив висловлювання турецького президента.

Що говорив Макрон

Ердоган звинуватив Макрона у ненависті до мусульман. Як виявилось, причина в тому, що президент Франції побудував "освічений іслам" у Франції. У Франції посилять систему безпеки через вбивство вчителя історії в країні. Макрон тоді заявив, що "ісламістам у республіці не буде спокою".

Ердоган на такі дії відповів коротко – "він (Макрон – 24 канал) потребує лікування і психічної перевірки". Водночас у Франції відкликали свого посла в Туреччині для консультацій.