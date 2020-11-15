Естонія планує очолити ОБСЄ: чому це може стати перемогою для України
Уряд Естонії схвалив початок підготовки до подання державою кандидата на пост очільника ОБСЄ. Естонський дипломат може очолити європейську безпекову Організацію у 2023 році.
Ініціатором такої ідеї виступив очільник естонської дипломатії Урмас Рейнсалу, повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.
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Глава естонського МЗС підкреслив, що термін повноважень держави в Раді безпеки ООН закінчується у 2021 році. Тож головування в ОБСЄ після цього допомогло б Естонії розширити зовнішню політику.
Головування Естонії в ОБСЄ є логічним кроком для застосування отриманого досвіду, розширення зовнішньої політики Естонії та прийняття на себе нової відповідальної ролі в міжнародній дипломатії,
– пояснив Урмас Рейнсалу.
До слова, нині Організацію безпеки й співробітництва очолює Албанія. У 2021 році головування розпочне Швеція, а у 2022 – сусідня з Україною Польща.
Чому це важливо для України
- Почнемо з ролі ОБСЄ. Це чи не ключовий гравець у переговорах Росії та України щодо завершення війни. Саме ОБСЄ є третьою стороною тристоронньої групи в мінських домовленостях.
- Водночас Естонія – один з ключових партнерів України, який незмінно виступає за збереження суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
- Естонія чудово розуміє наші проблеми, адже також має спільний кордон з Росією та навіть територіальні претензії до неї. Тож Україна може отримати на чолі ОБСЄ важливих союзників протягом двох років поспіль – спершу Польщу, а тоді Естонію.
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