Через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу Естонія посилює карантинні обмеження. Нові правила діятимуть з з 14 грудня до 4 січня.

Якщо епідеміологічна ситуація у країні не покращиться, термін обмежень можуть продовжити. Про це повідомляє ERR. Актуально "Зупиніть фейкову пандемію": в Естонії спалахнули масові протести через захисні маски Які обмеження введуть в Естонії Усі навчальні заклади переведуть на дистанційне навчання. Виняток становитимуть лише учні та студенти з особливими освітніми потребами. Окрім того, у навчальних закладах можна проводити персональні консультації, олімпіади, практику та екзамени. У країні також закриють центри дозвілля. Під заборону підпадає діяльність аматорських колективів. Водночас в Естонії не закриватимуть дитячі садки. Зверніть увагу! За добу 8 грудня в Естонії виявили 547 нових заражень коронавірусом. Це один з найвищих показників від початку пандемії. Коронавірусний рекорд Естонія побила у суботу, 5 грудня. Тоді виявили 561 нового зараженого.