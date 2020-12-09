Кількість заражених б'є рекорди: Естонія посилює карантин через COVID-19
Через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу Естонія посилює карантинні обмеження. Нові правила діятимуть з з 14 грудня до 4 січня.
Якщо епідеміологічна ситуація у країні не покращиться, термін обмежень можуть продовжити. Про це повідомляє ERR.
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Які обмеження введуть в Естонії
- Усі навчальні заклади переведуть на дистанційне навчання. Виняток становитимуть лише учні та студенти з особливими освітніми потребами. Окрім того, у навчальних закладах можна проводити персональні консультації, олімпіади, практику та екзамени.
- У країні також закриють центри дозвілля.
- Під заборону підпадає діяльність аматорських колективів.
Водночас в Естонії не закриватимуть дитячі садки.
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