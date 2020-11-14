Кількість держав, які готові підтримати Україну в питанні деокупації Криму так би мовити не словом, а ділом, продовжує зростати. Цього разу свою згоду на участь у Кримській платформі заявила Естонія.

Про можливість своєї участі в переговорному процесі щодо деокупації українського півострова заявило МЗС Естонії на власній сторінці у твіттері. Цікаво Словаччина хоче взяти участь у створенні Кримської платформи, – МЗС України Як відданий прихильник міжнародного порядку, заснованого на дотриманні правил, Естонія прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною,

– заявило МЗС балтійської держави. Своє повідомлення дипломатичне відомство партнерки нашої держави проілюструвало зображенням, яке чітко вказує на однозначну позицію Естонії: Крим – це Україна. Being a devoted supporter of the rules-based international order, Estonia is committed to take part in the Crimean Platform initiated by Ukraine: https://t.co/maxW0c3npD #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/DPOG9CZzwG — Estonian MFA (@MFAestonia) November 13, 2020 Що таке Кримська платформа: Це ініційований Україною процес, який має на меті деокупацію Криму шляхом мирних перемовин. Такий собі кримський "нормандський формат", але з залученням значно більшої кількості третіх держав, передовсім стратегічних партнерів України.

На міжнародних зустрічах українські дипломати постійно запрошують іноземних колег долучатися до платформи. Свою згоду вже висловили США, Велика Британія, Туреччина, Словаччина й Словенія. Франція з радістю прийняла запрошення, але відповіді ще не надала.