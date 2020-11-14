Ще одна держава заявила про участь у Кримській платформі
Кількість держав, які готові підтримати Україну в питанні деокупації Криму так би мовити не словом, а ділом, продовжує зростати. Цього разу свою згоду на участь у Кримській платформі заявила Естонія.
Про можливість своєї участі в переговорному процесі щодо деокупації українського півострова заявило МЗС Естонії на власній сторінці у твіттері.
Цікаво Словаччина хоче взяти участь у створенні Кримської платформи, – МЗС України
Як відданий прихильник міжнародного порядку, заснованого на дотриманні правил, Естонія прагне взяти участь у Кримській платформі, ініційованій Україною,
– заявило МЗС балтійської держави.
Своє повідомлення дипломатичне відомство партнерки нашої держави проілюструвало зображенням, яке чітко вказує на однозначну позицію Естонії: Крим – це Україна.
Що таке Кримська платформа:
- Це ініційований Україною процес, який має на меті деокупацію Криму шляхом мирних перемовин. Такий собі кримський "нормандський формат", але з залученням значно більшої кількості третіх держав, передовсім стратегічних партнерів України.
- На міжнародних зустрічах українські дипломати постійно запрошують іноземних колег долучатися до платформи. Свою згоду вже висловили США, Велика Британія, Туреччина, Словаччина й Словенія. Франція з радістю прийняла запрошення, але відповіді ще не надала.
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