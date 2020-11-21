Возила до школи 6 дітей: в Естонії міністерку Репс звільнили через службову автівку
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд звільнила міністерку освіти і науки Майліс Репс за використання службової машини в особистих цілях. На робочій автівці Репс возила до школи та на гуртки своїх 6 дітей.
Міністерка вже визнала свою помилку. Про це повідомляє ERR.
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Упродовж декілька днів естонські журналісти стежили за домом Репс. Саме вони зауважили, що міністерка використовує службовий автомобіль в особистих цілях.
Що сказала Репс
- Вона потрапила під сильний тиск через те, що намагалася поєднати обов'язки міністерки та матері.
- Політикиня зауважила, що хоче забезпечити своїм дітям спокійне середовище, у якому вони зможуть зростати та формуватися як особистості.
- Репс вибачилася перед естонським народом за допущену помилку.
Що каже влада Естонії
- Прем'єр-міністр Юрі Ратас зауважив: йому дуже шкода, що посаду залишає справжня професіоналка.
- Він наголосив, що Репс була відданою своїй роботі.
- Однак прем'єр зауважив, що розуміє та поважає рішення міністерки.
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