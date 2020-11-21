Президентка Естонії Керсті Кальюлайд звільнила міністерку освіти і науки Майліс Репс за використання службової машини в особистих цілях. На робочій автівці Репс возила до школи та на гуртки своїх 6 дітей.

Міністерка вже визнала свою помилку. Про це повідомляє ERR. Зауважимо Естонія планує очолити ОБСЄ: чому це може стати перемогою для України Упродовж декілька днів естонські журналісти стежили за домом Репс. Саме вони зауважили, що міністерка використовує службовий автомобіль в особистих цілях. Що сказала Репс Вона потрапила під сильний тиск через те, що намагалася поєднати обов'язки міністерки та матері.

Політикиня зауважила, що хоче забезпечити своїм дітям спокійне середовище, у якому вони зможуть зростати та формуватися як особистості.

Репс вибачилася перед естонським народом за допущену помилку. Що каже влада Естонії Прем'єр-міністр Юрі Ратас зауважив: йому дуже шкода, що посаду залишає справжня професіоналка.

Він наголосив, що Репс була відданою своїй роботі.

Однак прем'єр зауважив, що розуміє та поважає рішення міністерки.