Глава МЗС Естонії Март Хельме заявив, що не схвалює міграції українських заробітчан у його державу. Для цього є дві причини – російська мова, якою в Естонії послуговуються українці, а також мізерні зарплати, за які ті готові працювати.

Перша й основна причина – це загроза зростання ваги російської мови в Естонії, пояснив Март Хельме в інтерв'ю німецькому виданню DW.

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Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською – це все зрозуміло,

– підкреслив міністр.

Він зазначив, що розуміє українців у цьому питанні, але проти такого, оскільки вони лише поповнюватимуть російськомовне населення Естонії.

"В Естонії мешкає близько мільйона естонців. Ми ж бачимо статистику – десятки тисяч українців перебрались до Естонії, це чимало. Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", – пояснив свою позицію Март Хельме.

Свої побоювання він пояснив тим, що в Естонії нині близько 25% використовують передовсім російську мову. Тож існує загроза, що естонська мова найближчим часом може опинитися в меншості.

Ну а друга причина стосується вже не гуманітарних, а економічних чинників. Мовиться про низькі зарплати, за які готові працювати українські заробітчани.

Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди – і естонці, і росіяни, які не готові працювати за такі гроші,

– заявив глава естонського МЗС.

Коротко про українських заробітчан в Естонії: