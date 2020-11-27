"Зупиніть фейкову пандемію": в Естонії спалахнули масові протести через захисні маски
У Таллінні 27 листопада люди вийшли на масові протести через обов'язкове носіння захисних масок. На центральній площі зібралися понад 300 людей.
Протестувальники заявили, що своїми рішеннями уряд порушує їхні права. Про це повідомляє ERR.
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Що ще відомо про протести
- Акцію назвали "Право вільно дихати".
- Люди прийшли на протести зі спеціальними плакатами. Їх "прикрасили" гаслами: "Моє тіло – мій вибір", "Страх – не імунна система", "Зупиніть фейкову пандемію".
- За словами активістів, люди самі мають вирішувати, хочуть вони носити маски чи ні.
- Прем'єр Естонії Юрі Ратас заявив, що такі протести суттєво збільшать кількість заражених коронавірусом. Адже масові заходи наразі "не мають позитивного сценарію".
Протести в Естонії / Фото ERR
Що відомо про коронавірус в Естонії
- Від початку пандемії COVID-19 в Естонії зафіксували 11 323 випадків зараження.
- Одужали – 6 710 інфікованих.
- Померли – 104 заражених.
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