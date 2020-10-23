Доступ на Еверест закрили: що трапилось
Непал закрив доступ на найвищу точку планети – гору Еверест. Річ у тім, що у селищі, розташованому на підніжжі вершини, зафіксували перший випадок коронавірусу.
Через це влада Непалу терміново зупинила транспортне сполучення з регіоном. Про це інформує The Himalayan.
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У Намче-Базарі стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинили,
– мовиться у повідомленні.
Коли сполучення відновлять – невідомо. Влада заявляє, що повідомить про це окремим повідомленням.
23 жовтня група лікарів має прибути до селища Намче-Базар. Це є ключовий пункт для альпіністів, котрі прямують на Еверест. Медики займуться там збором зразків для тестування на COVID-19.
Намче-Базар на карті:
Що відомо про Еверест?Це – найвища точка планети, інша її назва – Джомолунгма. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота сягає 8848 метрів над рівнем моря.
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