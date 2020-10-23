Непал закрив доступ на найвищу точку планети – гору Еверест. Річ у тім, що у селищі, розташованому на підніжжі вершини, зафіксували перший випадок коронавірусу.

Через це влада Непалу терміново зупинила транспортне сполучення з регіоном. Про це інформує The Himalayan.

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У Намче-Базарі стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинили,

– мовиться у повідомленні.

Коли сполучення відновлять – невідомо. Влада заявляє, що повідомить про це окремим повідомленням.

23 жовтня група лікарів має прибути до селища Намче-Базар. Це є ключовий пункт для альпіністів, котрі прямують на Еверест. Медики займуться там збором зразків для тестування на COVID-19.

Намче-Базар на карті:

Що відомо про Еверест? Це – найвища точка планети, інша її назва – Джомолунгма. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота сягає 8848 метрів над рівнем моря.

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Зверніть увагу! Період, коли Еверест можна підкорити, доволі короткий – це кілька днів наприкінці квітня – на початку травня. Цього року Непал скасував усі весняні експедиції на Еверест до 30 квітня через коронавірус.