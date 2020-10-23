Соцмережі Facebook і Twitter заблокували сторінки українця Андрія Теліженка. Той допомагав адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити ексвіцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Сторінки Теліженка зникли з пошуку в обох соцмережах. Сторінка в фейсбуці, на яку неодноразово посилалися ЗМІ (facebook.com/TelizhenkoAndr), наразі недоступна. Про це повідомляє 24 канал.

Раніше США відкликали візу українцю, який допомагав адвокату Трампа шукати компромат на Байдена

Сторінка в твітері Теліженка (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) відображається із надписом "такого профілю не існує", а вбудовані в публікації старі твіти Теліженка недоступні.

Що відомо про Андрія Теліженка і до чого тут Деркач

На початку жовтня цього року Держдепартамент США відкликав йому візу. Це сталося незадовго до того, як Мінфін США наклав санкції на іншого українця, який співпрацював із Джуліані – ексрегіонала і нардепа Андрія Деркача.

У США назвали Деркача російським агентом. Ба більше, запровадили проти політика санкції. Каральні обмеження матимуть вплив не лише на майно Деркача, а й зачеплять тих осіб, які ведуть з ним бізнес.

Прессекретар Держдепартаменту США відмовилася коментувати анулювання візи Теліженку.

До речі Facebook заблокував сторінку політика Андрія Деркача: причини

Зверніть увагу! Андрій Теліженко є колишнім співробітником посольства України в США. Він супроводжував Джуліані під час поїздки до Києва наприкінці 2019 року і познайомив з Деркачем. Обидва регулярно спілкувалися з Джуліані.



Як Деркач, так і Теліженко підтримували позицію Джуліані й Трампа. Вони запевняли, що Байден тиснув на українську владу, змусивши Україну звільнити генпрокурора Віктора Шокіна. Це зробили, щоб Шокін нібито не запустив розслідування навколо справи компанії Burisma.