Facebook видалив акаунт українського політика Андрія Деркача. У компанії повідомили, що Деркач порушив правила соцмережі, спробувавши впливати на вибори у США.

Наразі сторінка Деркача в соцмережі – недоступна. Про це інформують BuzFeed News.

До теми Деркач подав до суду на МЗС: хоче, аби дипломати видали ноту протесту США

Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання Facebook людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори,

– повідомили у компанії.

Раніше проти Деркача ввели санкції

Зазначимо, що раніше у США назвали Деркача російським агентом. Ба більше, запровадили проти політика санкції. Каральні обмеження матимуть вплив не лише на майно Деркача, а й зачеплять тих осіб, які ведуть з ним бізнес.

За що у США така позиція щодо Деркача:

У травні 2020 року Деркач оприлюднив записи, на яких начебто розмови кандидата в президенти США Джо Байдена та п'ятого президента України Петра Порошенка.

У першій частині оприлюднених плівок – про виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Коли на посаді був Шокін, то у ГПУ розслідували справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

В інших частинах записів – нібито продовження розмов Порошенка з Байденом, а також навіть начебто спілкування Порошенка та російського президента Володимира Путіна.

Зверніть увагу! У США дії Деркача охарактеризували як втручання Росії в американські вибори. Сам Деркач розцінив санкції, як помсту і обіцяє оприлюднити результати нових розслідувань.