Російська пропаганда та військово-політичні очільники Російської Федерації вперто заперечують факт відрядження кадрових військовослужбовців збройних сил РФ на Донбас для ведення війни проти України. Вислів "іх там нєт", що стосується російських військових на Донбасі, вже давно став інтернет-мемом.

Багатьох з кадрових російських військових справді більше немає. У розслідуванні InformNapalm на 24 каналі читайте про неспростовні факти знищення колони та військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі.

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23 серпня 2014 року військовослужбовці 19-го полку Національної гвардії України в районі селища Лисиче Донецької області знищили 2 колони російських окупаційних військ.

На основі аналізу відкритих джерел волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили маршрути руху колон, типи автомобільного транспорту, характер вантажу, який перевозився.

А також ідентифікували знищеного кадрового російського військовослужбовця, який супроводжував колону.

2 колони російських окупаційних військ на Донбасі

Перша колона рухалася з Донецька в напрямку прикордонного пункту КПП "Успенка", і була знищена в точці А – біля села Лисиче.

У складі колони були:

легкові автомобілі;

вантажний автомобіль ГАЗель;

командно-штабна машина на базі КамАЗу.

А також військова двохосьова вантажівка КамАЗ-4350, яка стоїть на озброєнні РФ і в Україну не постачалася. Вона перевозила контейнери із зенітними ракетами для ЗРК "Стріла-10".



Вантажівка КамАЗ-4350, яка перебуває на озброєнні в Росії / Фото InformNapalm

Друга колона йшла через селище Калинове, і була знищена перед залізничним переїздом у точці В. У складі колони ідентифіковано:

легковий автомобіль;

тентовану ГАЗель;

заправник на базі Зіл-131;

армійські вантажівки на базі КамАЗ.

А також – російські військові вантажівки Урал-4320 з дизельним двигуном, видовженим моторним відсіком і повітряним фільтром на правому крилі автомобіля. Ця модифікація також стоїть на озброєнні РФ і в Україну не постачалася.

Волонтери ідентифікували знищеного російського військового

Також на відео ідентифікований знищений контрактник 15-ї ОМСБр Збройних сил РФ – сержант Максим Медведь. Його вдалося встановити за характерними татуюваннями.

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Російські пропагандисти телеканалу МО РФ "Звезда" назвали його "ополченцем з Самари" з позивним "Фізрук" і обов'язковою вказівкою – "відслужив у армії та відправився на Донбас". Щоправда, незабаром новину про його загибель спішно видалили зі свого сайту.



З сайту російського телеканалу прибрали новину про смерть Медведя / Скриншот з відео

Останні фотографії за життя свідчать про те, що він був військовослужбовцем контрактної служби 15-ї ОМСБр Миротворчих сил РФ. Зверніть увагу на шеврон та стару військову форму на знімку, завантаженому 23 березня 2014 року.

У травні 2014 року військовослужбовцям видали форму нового зразка, у якій Максим сфотографувався 12 червня на день Росії. Також на знімку фігурує медаль "За повернення Криму".

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Військовослужбовець Миротворчих сил Росії / Фото InformNapalm

Слід зазначити, що міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm не раз представляла переконливі докази участі самарських "миротворців" 15 ОМСБр у війні на Донбасі.

Лишаються 2 відкриті питання: навіщо окупанти вивозили назад на територію РФ зенітні ракети і хто допоміг вивести 2 колони окупантів на позиції НГУ для знищення?