Шанувальники культової історії від Джоан Роулінг зможуть за 50 фунтів (приблизно 1800 гривень) заночувати у кімнаті, в якій спав Гаррі Поттер. Звісно, мовиться про відтворену кімнату, а не про "оригінал".

На фермі Північний Шир (так, так, саме Шир) біля Норт-Йорк-Мурсу у Великій Британії створили кімнату-гуртожиток із фільму про Гаррі Поттера. Про це розповіли у виданні Lonely Planet.

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У кімнаті – шість ліжок і камін. Адже саме так і було в тій, у якій жили Гаррі Поттер і його друг Рон Візлі.



Фанати зможуть заночувати в кімнаті з гуртожитку Гаррі Поттера / Фото Charlotte Graham



Там шість ліжок і камін – все, як було "насправді" / Фото Charlotte Graham

А ще в будинку зробили ванну з вітражем русалки, як було у фільмі "Гаррі Поттер і Келих вогню".



Ванна кімната та вітраж русалки, як у фільмі / Фото Charlotte Graham

А дещо "за рогом" від ферми можна побачити не що інше, як хатину Геґріда (її теж здають в оренду).



Про одного з найвдаліших персонажів Роулінг – Геґріда – теж не забули / Фото Charlotte Graham

На фермі, звісно, вжито спеціальних заходів, щоб гарантувати дотримання санітарно-епідеміологічних правил у часи пандемії COVID-19.

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