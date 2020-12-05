Основний етап побудови тунелю Естуройартуннлінн на Фарерських островах завершили. Він з'єднує 2 найбільші острови архіпелагу. Тунель містить кругову розв'язку – першу у світі, побудовану на дні Атлантичного океану.

Транспортне сполучення на Фарерах

Про унікальну автомобільну розв'язку на Фарерських островах повідомляє Local.fo.

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Фарери є архіпелагом з 18 островів. На усіх, окрім одного, проживають люди. Тому питання транспортного сполучення між ними дуже важливе.

У 2002 році на Фарерах ввели в експлуатацію перший підводний тунель довжиною 4,9 кілометра. Він з'єднує між собою головний острів архіпелагу Стреймой та острів Вагар.

Через 4 роки там відкрили вже 2 підводний тунель довжиною 6,2 кілометра між островами Естурой і Бордо.

Будівництво тунелю Естуройартуннлінн

Його почали споруджувати у 2017 році. Тунель з'єднає Стреймой із 2 частинами Естуроя, розділеними невеликим затокою.

Тобто тунель складатиметься одразу з 3 окремих доріг. Їх з'єднає кругова розв'язка. А розташована вона на глибині понад 180 метрів від рівня Атлантичного океану.

Наприкінці листопада 2020 року розв'язку повністю завершили оформляти. Скульптури та спеціальне освітлення блакитного кольору зробив фарерський художник Трондур Патурссон.

Загальна протяжність Естуройартуннлінна – 11,2 кілометра. Коли його введуть в експлуатацію він буде 2 за довжиною тунелем у світі, прокладеним під водою. Першу сходинку посідає тунель Рифаст в Норвегії.

Спешу у роботу тунель планували запустити у перші місяці 2021 року. Однак тепер влада вважає, що це станеться швидше – 19 грудня.

Тоді шлях жителів сіл на Естурой до Торсхавна – головного міста Фарерських островів – зменшиться з 55 до 17 кілометрів.

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