У Фастові 27 листопада поховали українського військового В'ячеслава Мінкіна. Героя вбили російські бойовики 24 листопада біля Авдіївки.

Воїн загинув напередодні свого 31 дня народження. Про це повідомила пресслужба Фастівської міської ради.

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В'ячеслав мріяв про вільну, сильну, незалежну суверенну Україну, тому протягом усього часу, скільки триває новітня російсько-українська війна, захищав кордони нашої країни спочатку в АТО, потім в ООС,

– мовиться у повідомленні.

Родині Мінкіна вручили грамоту пошани та жалю. Поховали загиблого героя на Алеї Слави на Інтернаціональному кладовищі.

Прощання з Мінкіним / Фото пресслужби Фастівської міської ради.

Що відомо про Мінкіна

Народився у місті Київ. Згодом переїхав до Фастова.

З 2009 по 2010 рік проходив строкову службу, а вже у 2014 році був мобілізований.

Був одружений, мав сина.

Що відомо про загибель героя

Мінкін отримав поранення 24 листопада біля Авдіївки.

Командир бригади наказав евакуювати героя.

До останнього медики намагалися врятувати військового. Однак від отриманих травм він невдовзі помер.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим тиші. Незважаючи на це, російські бойовики регулярно обстрілюють позиції українських військових. Детальніше про війну на Донбасі можна прочитати тут.