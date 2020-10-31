У селі Озера Бородянського району на Київщині працівник загинув від вибуху, коли фасував боєприпаси на приватному подвір'ї. Власника домогосподарства, де трапилась трагедія, вже затримали.

Він на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.

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Як все трапилось

За попередніми даними, різнороб під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки.

У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.



На Київщині від вибуху загинув чоловік

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження з вибуховими матеріалами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.



Він фасував боєприпаси

Затриманому 48-річному власнику домогосподарства збираються оголосити підозру.

Наразі поліція встановлює причини та обставини трагедії.