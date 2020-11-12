У "Феофанію", де перебуває президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак, намагались увірватись журналісти. Крім цього, на тлі хвороби політиків з'явилось чимало фейків.

Журналісти намагались потрапити до "Феофанії", щоб з'ясувати, чи не відправились Зеленський та Єрмак на відпочинок "під виглядом хвороби". Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель в інстаграмі.

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Прессекретарка додала, що COVID-19 у президента став потужним джерелом для фейків. Зокрема, Мендель згадала про те, що в ЗМІ з'явилась неправива інформація нібито про її хворобу.

Також прессекретарка звернула увагу на "звинувачення", що Зеленський займає чиєсь місце в лікарні.

Рішення переїхати до лікарні президент прийняв, аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків,

– зауважила Мендель.

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