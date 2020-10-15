Всенародне опитування від Володимира Зеленського – це спосіб реалізації його давньої ідеї. Президент хоче перепрограмувати фінальний етап виборчої кампанії і у такий спосіб зробити так, щоб українці говорили лише про нього.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Володимир Фесенко та додав, що це була давня мрія Зеленського, одна з його передвиборчих обіцянок – застосовувати інструменти прямої демократії. Однак законодавчо врегулювати це не вдалось.

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"На ходу вирішили змінити ситуацію і провести експеримент на виборчих дільницях. Щоб це було не просто опитування, але й не референдум. Тут є бажання вплинути на хід виборчої кампанії", – сказав Фесенко.

За словами Фесенко, деякі українці вважають, що у такий спосіб президент хоче мобілізувати частину виборців, зокрема молодь. Однак з перших 2 питань, які озвучив Зеленський, непомітно, що ідея спрямована на молоде покоління.

Більш логічна версія – Зеленський перепрограмовує фінальний етап виборчої кампанії. Він стає головним ньюзмейкером. Всі у передвиборчій кампанії будуть обговорювати лише його питання,

– заявив Фесенко.

Як ствердив політтехнолог, такий хід ламає логіку виборчої кампанії для усіх учасників виборів. Однак чи допоможе це "Слузі народу" – буде відомо лише після результатів виборів.

Фесенко: Питання про Донбас не є конфліктним

Довідка. Зеленський озвучив вже 2 питання з 5-ти. Перше про те, чи підтримують українці довічне ув'язнення корупціонерів. Друге – чи підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі. Ці питання ставитимуть виборцям у неділю, 25 жовтня 2020 року, біля виборчих дільниць.

Фесенко зауважив, що друге питання Зеленського не є конфліктним чи дратівливим. "Це дійсно проблема. Тут треба з'ясовувати, що розуміється під висловом "вільна економічна зона", – пояснив політтехнолог.

Однак, за словами Фесенка, відповісти людям буде важко, якщо вони не матимуть достатньо інформації. Він припустив, що люди можуть підтримати таке питання, адже йдеться про мирну форму врегулювання конфлікту, а не військову.

Водночас перше (питання – 24 канал) – занадто популістичне, таку ідею висловлювали раніше різні політики, зокрема й напередодні виборів,

– наголосив Фесенко.

Де можуть застосувати результати опитування

Політтехнолог ствердив, що результати опитування не матимуть прямих юридичних наслідків.

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"Єдине, що можливо – вплив громадської думки на депутатів. Люди підтримали ідею – треба це врегулювати законодавчо. Однак щодо довічного ув'язнення – великий сумнів, що це законодавчо можна буде врегулювати", – підсумував Фесенко.

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