Російська журналістка Яна Єрлашова та блогер із Нідерландів Макс ван дер Верфф поширювали фейки про збитий на Донбасі бойовиками літак рейсу MH17. Такою діяльністю вони займалися під керівництвом головного розвідувального управління Росії.

Про це свідчить листування генерала Андрія Ільченка, помічника начальника ГРУ Костюкова та полковника ГРУ Сергія Чебанова, яке зламали хакери та виставили на продаж у телеграм-каналах. Про це повідомляє Bellingcat.

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Співробітники ГРУ створювали і редагували фейкові матеріали спільно з групою "журналістів" з Bonanza media. Крім того, російська влада організували для так званих журналістів поїздку на Донбас.

Що відомо про проєкт Bonanza media

Bonanza Media у 2019 році запустили Єрлашова та ван дер Верфф. Він координував альтернативні версії катастрофи літака. Так звані журналісти розпочали збір коштів для нового "незалежного" документального фільму про MH17, що обіцяв розкрити "справжню правду".

За 18 днів проєкт нібито зібрав понад 23 тисячі доларів від 67 анонімних спонсорів. Водночас велика частина фінансування, мовляв, надійшла від голландських донорів.

Впродовж року Bonanza Media вдалося використати скромний бюджет дуже масштабно: команда їздила у Малайзію, Росію, Україну та Нідерланди. Вони зняли серію документальних фільмів із так званими свідками збиття MH17 українськими винищувачами, провели кілька пресконференцій в Нідерландах і Малайзії, провели експертизу перехоплених телефонних дзвінків тощо.

Попри все, на проєкт Bonanza звертали увагу лише кремлівські ЗМІ.

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Співпраця Bonanza media з ГРУ Росії

Про свої плани Єрлашова та ван дер Верфф регулярно повідомляли полковника ГРУ Росії Сергія Чебанова. Для таємного звʼязку із так званими журналістами він купив телефон і сім-картку, яку зареєстрував на імʼя неіснуючої літньої жінки з Грузії.

Чебанов отримував неопубліковані чернетки матеріалів для заходів за участю Bonanza. Крім того, 21 лютого 2019 року Єрлашова відправила полковнику чернетку тізера документального фільму Bonanza.

Знімання на Донбасі

Чебанов сприяв тому, щоб забезпечити команді Bonanza Media дозвіл на знімання на Донбасі. Зокрема, він просив генерал-майора Андрія Ільченка домовитися про це з представниками окупаційної влади. Саме завдяки цьому Єрлашова та ван дер Верфф змогли зняти кадри на Донбасі.

Bonanza публікувала серію нібито джерел із внутрішніх документів Обʼєднаної слідчої групи (JIT). Насправді документи надавали хакери зі зламаних серверів JIT. Однак російські посадовці намагалися використовувати вирвані з контексту цитати для "викривальних" публікацій.

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