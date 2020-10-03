В Україні в період січень-серпень 2020 року правоохоронці відкрили 636 проваджень через фейкові мінування. 126 особам повідомили про підозру.

До суду направили 99 проваджень, зокрема 87 – з обвинувальним актом. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на дані Офісу генпрокурора.

До слова У Вараші зламали сайт міськради: там писали про викид радіації та режим НС

Водночас правоохоронці закрили 44 провадження.

До слова, 2 жовтня у Запоріжжі пацієнт психлікарні зателефонував до поліції та повідомив, що замінував усі електростанції на території України. Водночас він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною ним адресою.

Що загрожує "мінувальникам"