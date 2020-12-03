Фігурант справи Гандзюк Ігор Павловський на волі
Засудженого за приховування злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського звільнили з-під варти. Раніше він уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину.
Павловського звільнили з-під варти
Інформацію про те, що Ігор Павловський вже на волі, повідомляє "Громадське" з посиланням на слова його адвоката Володимира Сергета.
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Раніше фігурант справи Гандзюк уклав угоду зі слідством. Він дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину – Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка).
Натомість сам Павловський залишався під вартою за двома іншими обвинуваченнями:
- створення злочинної організації на Херсонщині;
- викрадення транспортних засобів.
Адвокат Павловського зазначив, що 24 листопада вийшов термін утримання під вартою його підзахисного. Прокуратура його не продовжила. Водночас в Офісі генпрокурора інформацію наразі не коментують.
Також на волі опинився і водій Павловського та свідок у справі Гандзюк Валерій Одінцов. Він був підозрюваним у справі щодо викрадення транспорту. Рішення суду свідчить про те, що він теж уклав угоду зі слідством.
У чому зізнався Павловський
- Раніше він підтвердив, що до нього після злочину заходив Олексій Левін і казав: "Це ми з Миколайовичем (таке по батькові у Владислава Мангера – 24 канал) замовили Катерину Гандзюк". Крім того, Павловський заявив, що Левін фінансував адвокатів і дружину Сергія Торбіна (організатор нападу), аби вони нічого не розповідали.
- Також Павловський розповів, що вже в ізоляторі СБУ Левін пропонував йому гроші за мовчання. Однак він відмовився.
- У січні фігурант справи називав себе "випадковим слухачем" та скаржився на тиск зі сторони СБУ.
До слова, Левін та Мангер свою причетність до злочину заперечують.
Напад на Катерину Гандзюк: основне
- Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2020 року. Через 3 місяці активістка померла у лікарні.
- Причиною трагедії називають саме діяльність Гандзюк. Вона боролась з корупцією на Херсонщині і цим начебто заважала місцевим чиновникам.
- Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін. Вони перебувають під вартою.
- 6 червня 2019 року засудили 5 виконавців злочину.
- 16 жовтня 2020 року Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину.
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