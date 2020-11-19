Почесний патріарх Православної церкви України Філарет перехворів на COVID-19, але не змінив свою думку про причини пандемії. Він знову заявив, що у всьому винні одностатеві шлюби, а до них ще й корупціонери та брехуни.

Чому світ страждає від коронавірусу? Своє бачення відповіді на це запитання "Українським новинам" висловив почесний патріарх ПЦУ Філарет.

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До пандемії COVID-19, на його думку, призвели людські гріхи, серед яких корупція, брехня та одностатеві шлюби.

Що каже Філарет про коронавірус та причини його появи

Про походження коронавірусу

Філарет вважає, що коронавірус має походження не природне, а людське: "Коронавірус придумали люди й випустили його. А Бог попустив".

При цьому патріарх заявив, що це доводять дослідження і вчені, але не сказав, які саме.

Чому Бог допустив коронавірус

На думку Філарета, Бог допустив "таке зло, як коронавірус" для того, щоб покарати людей за гріхи. Але не тільки: також і "щоб звернути людей до себе".

Коли людина страждає від коронавірусу і відчуває, що може померти, чи буде вона звертатися до Бога? Буде. І, попри те, що вона готова померти – але померти з Богом,

– пояснив патріарх.

Про причини виникнення коронавірусу

Патріарх переконаний, що Бог одних людей навертає до себе, а інших – карає коронавірусом за гріхи, "зокрема й за ці одностатеві шлюби".

Крім цих шлюбів, на які Філарет чомусь стільки часу робить акцент, він згадав і інші гріхи: це корупція, неправда, і надмірне безглузде збагачення.