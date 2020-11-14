Філіппіни 12 листопада вразила потужна повінь, спричинена тайфуном Вамко. Відомо, що наразі кількість жертв зросла до 42. Більше, ніж 40 людей поранені, 20 мешканців зникли безвісти. Синоптики вже назвали тайфун найпотужнішим у 2020 році.

Більше, ніж мільйон місцевих жителів залишилися без електропостачання через стихійне лихо. Ще понад 400 тисяч – були змушені покинути свої домівки. Про це пише Associated Press.

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Внаслідок тайфуну на Філіппінах розпочалися сильні опади, які спричинили масштабні повені. Вода зруйнувала сотні будинків, пошкоджено кілометри доріг. Людей, які опинилися без домівок, евакуювали у спеціально облаштовані центри.

Рятувальники, військові, поліція та берегова охорона протягом кількох днів проводили рятувальну та пошукову операцію. Чимало людей через соцмережі та радіо прохали про допомогу.

Філіппіни сколихнув тайфун Вамко: дивіться відео

Рятувальникам вдалося врятувати десятки тисяч людей. Відомо, що президент Філіппін Родріго Дутерте особисто оглянув під час польоту на гелікоптері постраждалі райони.

Що відомо про стихійні лиха на Філіппінах

На Філіппінах щороку буває понад 20 різних тайфунів та тропічних штормів. Сам регіон є сейсмічно активним. Відтак на території острівної країни часто виникають різні стихійні лиха.

Вамко став вже 21 тайфуном на Філіппінах з початку 2020 року. І він є 5 з початку жовтня.

Наприкінці жовтня там пройшов потужний тайфун Молаве внаслідок якого постраждали понад 900 тисяч людей. Відомо про щонайменше 9 загиблих та 12 зниклих безвісти.

Наслідки тайфуну Вамко на Філіппінах / Фото Associated Press