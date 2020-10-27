На Філіппінах з 26 жовтня вирує потужний тайфун "Молаве", внаслідок якого постраждали понад 900 тисяч людей. Відомо про щонайменше 9 загиблих та 12 зниклих безвісти.

За метеорологічними прогнозами, тайфун посилиться над морем та досягне свого піку протягом наступної доби. Місцева влада не виключає зростання кількості загиблих унаслідок негоди. Про це пише Bangkok Post.

Читайте також У Греції туристів шокував потужний водяний смерч, його було видно з трьох островів

Очікується, що потужний тайфун "Молаве" продовжить рухатися в бік В'єтнаму.

Наслідки тайфуну на Філіппінах

Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 9 людей. Рятувальники наразі розшукують 12 рибалок, які зникли під час риболовлі в морі. Відомо, що понад 70 тисяч постраждалих перебувають у більше, ніж 800 місцевих притулках.

Загалом від негоди потерпають понад 900 тисяч людей.

Тайфун обрушився на Філіппіни 25 жовтня. Внаслідок потужної зливи затоплені цілі селища, пошкоджені лінії електропередач. Сотні будинків зруйновані через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці.

На Філіппінах вирує тайфун "Молаве" / Фото Associated Press

Як повідомляє Associated Press, майже 2 тисячі водіїв вантажівок, працівників та пасажирів застрягли в портах після того, як берегова охорона заборонила кораблям виходити в море.

Загалом Філіппіни щорічно страждають від понад 20 різних штормів та тайфунів. Сам архіпелах Південно-Східної Азії є сейсмічно активним. Відтак в регіоні часто виникають стихійні лиха.