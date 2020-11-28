Одна з ключових проблем в тому, що в Україні немає як такої "культури інвестування", у людей немає знань в цьому напрямку, а те, що незнайоме, – зазвичай просто страшно. Далі читайте російською. Далі читайте російською.

Вадим Анциферов эксклюзивно для сайта 24 канала.

В 2019 году, по данным Deutsche Bank, капитализация мирового фондового рынка достигла $85 трлн. А осенью этого года только объем фондового рынка США превысил $30 трлн. Согласно отчету "MoneyTree Report" по исследованию PWC и CB Insights, за 9 месяцев 2020 года объемы венчурных инвестиций в мире приблизились $72 млрд. И от квартала к кварталу показатели растут, даже несмотря на пандемию и мировой экономический кризис. Ближе к середине ноября общая стоимость капитала фондовых рынков во всем мире достигла рекордного максимума в $95 трлн.

Читайте также Как сохранить и приумножить деньги 5 лайфхаков

Это только несколько примеров, которые демонстрируют, какие деньги "крутятся" на инвестиционном рынке в мире. Представили возможности? Визуализировали масштабы?

Украинская реальность капиталовложения

А теперь вернемся в нашу украинскую реальность. Инвестиционный рынок Украины – это скорее вечная надежда не приток капитала из-за рубежа, объем которых тоже не впечатляет. За последние пять лет, по данным Госстата, прямые инвестиции в нашу страну колебались от $2,5 млрд до $4,4 млрд в год.

Внутренние капиталовложения в нашей стране небольшие, не дотягивают даже до 10% от общего объема. Фондовый рынок формально существует, но практически не работает.

Можно долго размышлять, что не так и кто в этом виноват. Но одна из ключевых проблем в том, что в Украине нет как таковой "культуры инвестирования", у людей нет знаний в этом направлении, а то, что незнакомо, – обычно просто страшно.

Так где именно начинаются наши внутренние и внешние барьеры на пути к инвестированию и приумножению своего капитала? И речь сейчас не только о крупных-бизнес масштабах, а о тех возможностях, которые доступны практически каждому человеку.

Барьер 1: Финансовая БЕЗграмотность

Психологи, зачастую, многие проблемы взрослой жизни усматривают в детстве. Речь о том, с малых лет украинцев не учили финансовой грамотности. В школе упорно вели уроки алгебры, геометрии, физики, но не учили тому, что нужно в реальной жизни – как обращаться с деньгами. И это дало свои последствия. Согласно исследованию финансовой грамотности по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенному в рамках проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Украина вместе с Польшей находятся на 30-м месте. И оно последнее в общем рейтинге.

Да, сейчас ситуация несколько меняется к лучшему. Например, в период 2012-2019 годов Министерство образования и науки при поддержке USAID в виде эксперимента в отдельных школах проводили факультативный курс "Финансовая грамотность". Однако охват школьников был на уровне 20 тысяч. Для понимания, в 2020 году в украинских школах, по данным МОН, обучается 4,2 млн учеников.

Но надежда, что это образовательный пробел будет исправлен есть. МОН вместе с НБУ весной этого года заявили, что финграмотность станет обязательным школьным предметом. При чем для средней и старшей школы разработают отдельную онлайн-платформу для обучения. Все это – очень правильные и нужные планы, это будущее нашей страны и возможности для нового поколение.

А что тем, кто уже закончил школу, кого не учили, как сохранять деньги, на что и как их тратить, не разобрали само понятие. У многих из нас деньги – это возможность для потребления, покупок, расходов, причем очень часто – ненужных.

Хорошо иллюстрирует наш подход мыль эксперта по финансам Моргана Хаусела: "Когда большинство людей говорят, что хотят стать миллионером, они на самом деле имеют ввиду "я хочу потратить миллион", что в прямом смысле означает как раз обратное".

Стоит помнить, что деньги – это, в первую очередь, инструмент, которым важно правильно пользоваться. А для этого – нужны иметь ответственность перед собой и знания, которые многим нужно искать самостоятельно, проходить курсы, читать литературу.

Рекомендуем! Куда стоит вкладывать деньги: прибыльные сферы во время кризиса

Барьер 2: Страхи и привычки

Большая часть украинцев ввиду своей истории, жизненного опыта, привыкли не думать о будущем, жить сегодняшним днем. У многих нет мысли: "Я завтра не смогу прийти на эту работу, что я буду делать, чем займусь?".

Нет "традиции" откладывать, в какой-то период чем-то жертвовать, чтобы что-то получить потом.

Конечно, сразу возникает отрицание. Уровень жизни в нашей стране позволяет заявить, что с суммы в 10-15 тыс. грн на семью – это делать трудно. И это правда. Но тут важна система. Она может быть построена на том, что человек ведет учет и планирование своего бюджета. К примеру, при получении денег он пишет обязательные расходы – коммунальные платежи, платежи по кредитам и прочее, рассчитывает, сколько необходимо на бытовые нужды. Остальное – распределяет по потребности, но обязательно каждый месяц хотя бы 1-5% от дохода – откладывает. Это может казаться мало, бессмысленно. Но если это делать постоянно, из года в год, эти деньги положить на депозит или инвестировать – сумма может увеличиться в разы в длительном периоде. Тут важно – видеть цель, а не думать, как выжить.

Но, кроме привычек, убеждений и опыта, работает еще и психологический аспект. Инвестирование – это риск, которого человек по своей природе стремится избегать. Если есть предложение: меньший риск и меньше возможностей или больший риск, но и больше возможностей. Многие выберут первый вариант. Ведь и риск – это стресс, не каждый готов пропустить такое через себя.

Если перефразировать слова римского историка Саллюстия, который говорил, что большинство отказывается от свободы из страха, то можно сказать, что многие из-за этого страха отказываются от денег. А ведь именно страх, по мнению американского философа и психолога Уильям Джеймс, – одна из трех самых сильных эмоций (наравне с гневом и радостью) и наш базовый инстинкт.

Страх рождается из целого комплекса факторов. Американский психоаналитик Карен Хорни считает, что причины его появления – неразрешенные конфликты, социальные условия, порождающие внутриличностные конфликты, и напоследок – культурные ценности. А ученые Брайана Диас и Керри Ресслер из Медицинского центра Университета Эмори в Атланте провели исследования и опубликовали отчет, где говорится, что страх передается по наследству. То есть события из жизни предыдущих поколений могут влиять на поведение потомков – такая вот генетическая память.

И то, как лишь недалекое прошлое столетие украинцы "боялись" денег – сначала раскулачивание, потом ненависть с капитализму в СССР, уже ближе к нам – перестройка и нищие 90-е. Как тут быть в ладах с деньгами – не бояться их потерять, при этом не умея их хранить?

Те, кто сумел преодолеть внутренние барьеры – начал уже сейчас вести успешный бизнес, копить и вкладывать, а постоянная работа с деньгами – приводит к другому осознанию их ценности. Ведь даже потеряв что-то, есть понимание, что еще заработать можно с помощью своей головы, знаний, опыта. Если изменить свое отношение, случается некая трансформация: мозг начинает генерировать идеи для генерации денег.

Барьер 3: Реалии украинского финансового рынка

Перейдем из персонального к государственному уровню. В Украине – очень низкая репутация финансовой системы, даже банков, не говоря уже о менее регулируемых учреждениях. Отсюда у людей формируется недоверие, понимание: надеяться на поддержку и защиту не стоит, потому что кругом коррупция и если "мое" украдут, то никого за это не накажут.

Нет доверия даже к государственным финансовым институтам. В противовес этому есть много мошенников, создаются финансовые пирамиды, людей системно обманывают разные микрофинансовые организации. А еще нет никакой госпрограммы, которая бы решала проблемы системно – начиная от финграмотности взрослого населения, заканчивая жесткой регулировкой рынка для повышения к нему доверия.

Опыт США

Почему у американцев такое сильное доверие в этом направлении? Потому что там есть основы финграмотности у людей, легкий доступ к рынку, его инструментам инвестирования, но и контроль со стороны государства – силен. Финансовую пирамиду там построить намного сложнее, чем у нас. А чтобы в США или Великобритании открыть инвестиционный фонд – нужно совершить подвиг! Первый год за любой такой организацие пристально и системно следят, чтобы компания не обанкротилась сразу после получения денег.

В Украине, как и со школьной программой по финграмотности, в направлении регулирования рынке тоже есть первые шаги. Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка в 2020 году начала отслеживать сомнительные инвестиционные проекты. Сейчас в списке 17 наименований. На сайте госоргана указано: "Информация об инвестиционных проектах проверяется Комиссией на соответствие признакам фиктивности. Соответствие проекта хотя бы нескольким из них является причиной более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний проекта и более осторожно подходить к инвестированию своих денег".

К теме Без доступа к деньгам: как и когда украинцы почувствуют отсутствие сотрудничества с МВФ

Так что первые шаги государство начинает предпринимать, хотя этого, безусловно, недостаточно. Кроме этого, украинцам нужно самим взять на себя ответственность изучить азы финграмотности, чтобы использовать деньги как инструмент приумножения достатка. А также нужно научится относиться к деньгам по-другому с точки зрения психологии. Ведь именно в этом всем в комплексе – наши главные барьеры инвестирования и обогащения.