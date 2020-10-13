ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що "Партію Шарія" фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта. У компанії кажуть, що не мають до цього жодного стосунку.

Спростування інформації, яку раніше оприлюднили журналісти Bihus.info, оприлюднили у пресслужбі БРСМ-Нафта.

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Компанія не має жодного стосунку до Анатолія Шарія та будь-якої пов’язаної з ним діяльності,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у мережі заявляють, що Анжела Ларкіна, яку згадують у розслідуванні як співробітницю БРСМ-Нафта, ніколи у них працювала.

"Ми переконані, що за всіма ознаками проти БРСМ-Нафта розпочато інформаційну атаку", – додають у компанії. Там упевнені, що мета таких заяв – дискредитувати одну з найбільших національних автозаправної мереж та змусити споживачів сумніватися у якості пального даного бренду.

Що відомо про розслідування журналістів

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявили, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність "Партії Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій. Пізніше стало відомо, що СБУ проводить обшуки у БРСМ-Нафта.

Зверніть увагу! Мережа БРСМ-НАФТА має 200 автозаправок по всій Україні. У компанії працюють 4500 співробітників.