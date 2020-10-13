Фінансування "Партії Шарія": як інформацію коментують у БРСМ-Нафта
ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що "Партію Шарія" фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта. У компанії кажуть, що не мають до цього жодного стосунку.
Спростування інформації, яку раніше оприлюднили журналісти Bihus.info, оприлюднили у пресслужбі БРСМ-Нафта.
Читайте також "Партію Шарія" фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, – розслідування
Компанія не має жодного стосунку до Анатолія Шарія та будь-якої пов’язаної з ним діяльності,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, у мережі заявляють, що Анжела Ларкіна, яку згадують у розслідуванні як співробітницю БРСМ-Нафта, ніколи у них працювала.
"Ми переконані, що за всіма ознаками проти БРСМ-Нафта розпочато інформаційну атаку", – додають у компанії. Там упевнені, що мета таких заяв – дискредитувати одну з найбільших національних автозаправної мереж та змусити споживачів сумніватися у якості пального даного бренду.
Що відомо про розслідування журналістів
- Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявили, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність "Партії Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.
- Пізніше стало відомо, що СБУ проводить обшуки у БРСМ-Нафта.