Фінансування "Слугою народу" порушує законодавство, – нардеп про опитування Зеленського
Заплановане президентомЗеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування профінансують не меценати, а президентська політсила "Слуга народу". Як на таке рішення реагують у "Голосі" – читайте далі.
На думку нардепа Ярослава Железняка, це є порушення законодавства – як виборчого, так і щодо фінансування партій. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.
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Він зауважив, що провладна партія влади спочатку за 12 днів до виборів оголошує про проведення масштабного опитування. Потім натякають на те, що за це заплатять меценати, а згодом придумують іншу схему – що за це заплатить сам президент.
Далі, напевно, нарешті прочитали законодавство і зрозуміли: якщо заплатить президент, його спокійно можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Тому вирішили взяти на себе ризики,
– зазначив Железняк.
Й додав: при всій повазі до багатьох колег зі "Слуги народу", підготовка цього питання виглядає для нього максимально дивно. "Страшно навіть уявити, що відбувається з іншими рішеннями, якщо зараз тричі змінювали думку і ні разу не вгадали", – підкреслив депутат.
"І тут раптом з'ясовується, що "слуги народу" оплатять це опитування. Як звичайного громадянина мене бентежить, наскільки всі процеси у них не підготовлені, аби в останню мить взяти на себе відверте порушення законодавства: як виборчого, так і щодо фінансування партій", – підкреслив він.