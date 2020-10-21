Заплановане президентомЗеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування профінансують не меценати, а президентська політсила "Слуга народу". Як на таке рішення реагують у "Голосі" – читайте далі.

На думку нардепа Ярослава Железняка, це є порушення законодавства – як виборчого, так і щодо фінансування партій. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Він зауважив, що провладна партія влади спочатку за 12 днів до виборів оголошує про проведення масштабного опитування. Потім натякають на те, що за це заплатять меценати, а згодом придумують іншу схему – що за це заплатить сам президент.

Далі, напевно, нарешті прочитали законодавство і зрозуміли: якщо заплатить президент, його спокійно можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Тому вирішили взяти на себе ризики,

– зазначив Железняк.

Й додав: при всій повазі до багатьох колег зі "Слуги народу", підготовка цього питання виглядає для нього максимально дивно. "Страшно навіть уявити, що відбувається з іншими рішеннями, якщо зараз тричі змінювали думку і ні разу не вгадали", – підкреслив депутат.

Довідка. У "Слузі народу" укладуть договір із компанією, яка проводить соціологічні опитування. У політсилі вважають, що це не є агітацією. Адже не буде партійної символіки та жодного заклику голосувати за партію чи окремих кандидатів на виборах. Железняк наголосив, що "слуги народу" напередодні самі на екранах ледь не всіх телеканалів країни розповідали – жодного відношення до опитування не мають. Мовляв, вони є учасниками виборчого процесу, тож не можуть такого робити, бо це буде незаконною агітацією.

"І тут раптом з'ясовується, що "слуги народу" оплатять це опитування. Як звичайного громадянина мене бентежить, наскільки всі процеси у них не підготовлені, аби в останню мить взяти на себе відверте порушення законодавства: як виборчого, так і щодо фінансування партій", – підкреслив він.



5 питань від Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу