Фіни змінюють назву популярного у всьому світі морозива: причина
Фіни залишаться без улюбленого Eskimo. Компанія, яка виготовляє цей популярний вид морозива, вирішила його перейменувати.
Рішення ухвалили на тлі хвилі перейменувань брендів, яка накрила США та Європу після масових демонстрацій руху Black Lives Matters. Про це повідомляє Yle.
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Тепер цей вид морозива називатимуть Puikko. Це слово означає паличку, на якій тримається морозиво, а також і загалом морозиво на паличці.
До слова, у червні компанія Dreyer's у США також перейменувала своє фірмове морозиво Eskimo Pie, аби не образити ескімосів.
Боротьба з расовою дискримінацією у США
- Боротьба з расовою дискримінацією у США стала особливо активною після смерті чорношкірого Джорджа Флойда. Він помер після затримання поліцейськими, коли один з копів використав задушливий прийом.
- Після цього у Нью-Йорку 19 червня визнали офіційним День скасування рабства. Свято відзначають у 47 з 50 штатів.
- Також в США триває хочуть перейменування День Колумба, який визначають 12 жовтня, на День корінних народів. Є думка, що мореплавець нібито жорстоко ставився до індіанців.
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