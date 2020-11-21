Фіни залишаться без улюбленого Eskimo. Компанія, яка виготовляє цей популярний вид морозива, вирішила його перейменувати.

Рішення ухвалили на тлі хвилі перейменувань брендів, яка накрила США та Європу після масових демонстрацій руху Black Lives Matters. Про це повідомляє Yle.

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Тепер цей вид морозива називатимуть Puikko. Це слово означає паличку, на якій тримається морозиво, а також і загалом морозиво на паличці.

Довідка. У Фінляндії слово ескімо застосовують і для назви виду морозива, і для означення народності ескімосів. При цьому воно немає негативного забарвлення.

До слова, у червні компанія Dreyer's у США також перейменувала своє фірмове морозиво Eskimo Pie, аби не образити ескімосів.

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