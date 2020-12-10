У Фінляндії на атомній електростанції в місті Олкілуото сталася серйозна аварія. Зокрема, через збій зупинився енергоблок.

Відомості про аварію вдалося отримати приблизно о 13 годині. Про це повідомили в Управлінні з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії.

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У повідомленні вказано, що радіація від атомної електростанції не розповсюдилась в повітрі.

Радіація від АЕС не потрапила в довкілля і радіаційна ситуація в навколишньому середовищі залишається нормальною,

– заявили в Управлінні.

Зверніть увагу! У листопаді 2020 року у Білорусі на АЕС вибухнули трансформатори напруги. Через це вироблення електроенергії на певний час припинили через необхідність заміни певного обладнання. Детальніше про це – читайте тут.

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Наразі у Фінляндії розслідують причини виникнення аварії на атомній електростанції. Однак попри це, АЕС працювала в плановому режимі.