У Фінляндії зупинився енергоблок АЕС через аварію: що відомо
У Фінляндії на атомній електростанції в місті Олкілуото сталася серйозна аварія. Зокрема, через збій зупинився енергоблок.
Відомості про аварію вдалося отримати приблизно о 13 годині. Про це повідомили в Управлінні з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії.
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У повідомленні вказано, що радіація від атомної електростанції не розповсюдилась в повітрі.
Радіація від АЕС не потрапила в довкілля і радіаційна ситуація в навколишньому середовищі залишається нормальною,
– заявили в Управлінні.
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Наразі у Фінляндії розслідують причини виникнення аварії на атомній електростанції. Однак попри це, АЕС працювала в плановому режимі.
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