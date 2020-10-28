Конституційний суд 29 жовтня розгляне скаргу компанії "Азот" Дмитра Фірташа та "Запорізького заводу феросплавів" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Олігархи звернулись до суду для перегляду рішення.

Що хочуть олігархи

Позивачі просили переглянути виконане судове рішення на відповідність до Конституції. Про це повідомили у пресслужбі Конституційного Суду.

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Представниця Ради в КСУ Ольга Совгиря заявляла, що позивачі скаржились на неможливість перегляду судових рішень через визнання положень закону неконституційними. Якщо ці рішення виконані, це нівелює конституційне право на судовий захист.

Совгиря говорила, що парламент підтримує позицію скаржників. За словами представниці, Рада просила КСУ перевірити конституційність таких положень щодо інших процесуальних кодексів.

Що відомо про справу "Запорізького заводу феросплавів"

У 2019 році "Запорізький завод феросплавів" домігся в КСУ визнання неконституційною 17 статті закону про НАБУ. Таким чином бюро не мало права через суд домагатися анулювання незаконних угод.

Тоді в НАБУ наголосили, що за 4 роки суди задовольнили 35 позовів бюро та анулювали 97 угод на суму понад 6 мільярдів гривень.

Завод скаржився до суду, мовляв, НАБУ скасувало угоди ще до винесення судом вироку.

Господарський суд у 2017 році відмовив НАБУ, однак апеляційний, а потім і Верховний у 2018 році визнали угоду недійсною.

Угода була на 172 мільйони гривень між заводом і підконтрольною державі "Запоріжжяобленерго". Діяльність керівництва "Запоріжжяобленерго" розслідує НАБУ.

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