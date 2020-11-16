У грудні 2020 року вийде друком книга "Фізика. Основи і механічний рух" від Павла Віктора: одеського вчителя, автора YouTube-каналу з фізики, який вже налічує 528 тисяч підписників.

Життя зміниться, або Чому треба вивчати фізику?

Одесита Павла Андрійовича Віктора не просто так називають учителем фізики, який підкорив світ. 2020 року він отримав "Срібну кнопку YouTube" за перші

100 тисяч підписників на своєму каналі. Сьогодні їх число сягає понад

500 тисяч.

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Книга "Фізика. Основи і механічний рух" видавництва BookChef написана за мотивами цих відеоуроків і є першою із серії. В ній зібрано найцікавіші теми з механіки, що стане у пригоді як школярам, яким потрібно закріпити знання з предмета, так і дорослим, які бажають глибше розуміти дивовижний світ природи та її явищ.

Весь матеріал подано легко і зрозуміло, до кожного розділу додано QR-код за допомогою якого читач зможе перейти до відповідного уривка відеоуроку і переглянути демонстрацію досліду або фізичних приладів. Завдяки цьому спрощується сприйняття предмету.

Навчальний посібник "Фізика. Основи і механічний рух" буде особливо корисним під час дистанційного навчання.

Автор упевнений, що вивчаючи фізику, – ви починаєте бачити красу в звичайних явищах. Навіть можете пояснити, чому, наприклад, небо блакитне, або природу виникнення блискавки. Знання з фізики – це ваші зір і слух. Органи чуття, що дають змогу бачити й чути те, чого не помічають інші у повсякденному житті:

Навіть якщо Ви не плануєте вступати на фізичний факультет і присвячувати своє життя науці, знання з фізики дають вам змогу значно краще й упевненіше орієнтуватися в цьому світі. Зрозуміти і пояснити всі явища та процеси, що відбуваються навколо, а також отримати найвищі бали на іспитах з фізики.

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Опанувавши методи фізики, можна легко орієнтуватися в ситуації у разі нестачі даних. Адже виявляється, що навіть економічні процеси описуються тими ж диференціальними рівняннями, що і багато фізичних явищ. Тому багато фізиків успішно займаються економікою. А з 15 лауреатів Нобелівської премії з економіки 13 – випускники фізфаку.