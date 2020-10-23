Південь США традиційно вважається республіканським, але поступово демократи й там набирають силу. Ми подивилися на Флоріду, Арізону та більш східну Північну Кароліну, щоб оцінити можливості для "синьої" партії.

Третя частина серії 24 каналу про "хиткі" штати розповість про улюблений штат Трампа Флориду, нестабільну Північну Кароліну та республіканську фортецю Арізону, яка може скоро отримати серйозну демократичну конкуренцію. Шанси "синіх" на півдні США не такі великі, але демографія змінюється у тому числі на їх користь.

Флорида: чи втримає Трамп штат своєї прописки

Трамп з родиною у маєтку Мар-а-Лаго / Фото The Guardian

Флорида – популярний серед американців штат, насамперед для відпустки або життя на пенсії. Дональд Трамп не є виключенням, його родина прописана у Флориді, має там бізнес, включаючи гольф-клуби. Хто брав Флориду, той ставав президентом, тенденція працює з 1964 року. Демократи не мають тут своїх сенаторів, але 13-ьох конгресменів.

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Флорида – дуже важливий штат, перемога в якому може принести аж 29 голосів у Колегії Виборців та – потенційно – ключі від Білого Дому. Він голосував за обидві сторони, але Трамп виграв у 2016 році.

Це наслідок різнобарвного населення, але яке все ж схиляється до консерватизму. Сюди їдуть з Карибського моря та з усієї Америки.

Не дивно, що там є великий прошарок виборців похилого віку (20% 65 і старше), які зазвичай (але не завжди) підтримують республіканців. Але й демократи вважають Флориду штатом, який вони мають залишити за собою. У 2018 році республіканці забрали собі губернаторство та Сенат, але це була "близька битва".

Флорида, звісно, розділена. "Сині" області стають ще більш "синіми", "червоні" – ще більш "червоними". Передмістя відмовляються від республіканців, у той час як консервативні демократи врешті-решт змінюють партію.

Чотири роки тому Гілларі Клінтон сподівалася на голоси латино-та-афроамериканців, які складають разом до 43% населення штату і вважала, що цього буде досить, якщо агітувати у Маямі та Орландо. Але у традиційному для себе стилі, діючий президент США тоді виграв серед білого робочого класу, а це до 64% флоридців. Втім, це була важка перемога, а розрив склав лише 0,8% або трохи більше 112 тисяч голосів.

Зараз же ситуація трохи інакша: за останніми підрахунками, Байден випереджає Трампа на 4% у Флориді, хоча Трамп здобув більше підтримки серед іспаномовних жителів штату (це змусило демократів серйозно нервувати, бо є стрибком на їх традиційний електорат – 24). Виграти буде непросто, якщо цього не станеться, то Байдену доведеться вигравати в Арізоні (а це зробити ще складніше – 24).

Головне питання таке: скільки ще виборців Трамп зможе знайти перед черговими виборами? За 4 роки з минулих виборів, GOP зуміла додати більше 300 тисяч людей, тоді як демократи – лише 217 тисяч. Якщо останні будуть здатні активізувати темношкірий електорат та передмістя, республіканці будуть шукати людей, у яких немає диплому хоча б коледжу.

Й таких знову може виявитись більше, особливо у районі Панхендл, де все гірше з життям у місті та освітою. І хоч там менше білих виборців, республіканці віддали демократам лише один округ біля столиці Талахассі, натомість реєструючі десятки тисяч нових виборців.

Флорида має кілька великих міст: Маямі, Орландо, Джексонвіль і Тампа-Бей. "Джекс"– одна з найбільших урбан-зон в Америці, де демократи можуть змагатися майже на рівних. Околиці ж давно і надійно "червоні". Цікаво, що лише в Маямі Байден пускав рекламу на іспанській мові, де порівнював Трампа з диктаторами Центральної Америки.

Демократи сподіваються повторити свій успіх в так званому кридорі I-4 та графстві Оранж. Деякі місцини біля Тампи теж стають більш лояльні до демократів, хоча в цілому республіканці міцно тримають деякі території на півдні штату.

Дональд Трамп спостерігає за космічним запуском / Фото KSAT.com

Найбільш яскраве підтвердження – "космічні містечка" біля мису Канаверал, де Трамп здобув перемогу з відривом у 19% голосів – рекорд з 1988 року! Президент особисто відвідав запуск SpaceX у 2020 та обіцяв розвиток космічної галузі.

Через таку урбанізованість виявлено 760 тисяч хворих, з яких 16 тисяч померло. Це один з найвищих показників в США, тому коронавірус точно стане однією з топ-тем до дня виборів. Битва за Флориду обіцяє бути по-південному гарячою та передбачити переможця зараз доволі складно.

Північна Кароліна: виборці, які пішли

Північна Кароліна: економіка падає, але армія – зростає / Фото MarketWatch

Цей штат, що розташований на сході США, розглядався адміністрацією Трампа як важливий для них, бо має 15 голосів у Колегії Виборців і без них вибори можна й програти. А якщо це станеться, сталеві пазурі GOP над півднем США ослабнуть. Наразі, Байден лідирує, але відрив складає лише близько 3%.

Як Трамп виграв Кароліну Він обігнав Клінтон на 3,6% у 2016 році банально тому, що більше республіканців (враховуючи людей похилого віку) прийшли голосувати, ніж демократів. Натомість лише 50% зареєстрованих молодих виборців віддали свій голос, а на них "сині" робили велику ставку. Зі 100 округів штату сім, які виграв Обама, перейшли до Трампа. У зворотньому напрямку пішов лише один округ.

Північна Кароліна – молодий штат, доля людей віком від 0 до 19 років складає 24,7%. Приблизно третина населення – латино-та-афроамериканці, більшість з яких підтримує Байдена. Тож демократи будуть очікувати на високу явку від цих груп. Зі свого боку, Трамп висловлює підтримку діям поліції та фермерам, що спонукатиме "копів" та працівників сфери сільського господарства активніше голосувати за нього.

Більшість шляхів до Білого Дому проходить через Північну Кароліну, це особливо вірно для Трампа, – підкреслив для CNBC Кріс Купер, професор політології з Університету Західної Кароліни.

Лише раз кандидат у президенти від демократів перемагав у П. Кароліні, і було це у 2008 році (Барак Обама). Через 12 років там обирають всю владу: губернатора та Сенат. Ну і президента США на додачу. Демократи мають в штаті свого губернатора та більшість у Верховному Суді, тоді як республіканці контролюють законодавчий орган та їх банально більше в Конгресі США ( 9 проти трьох).

Звісно, кожна зі сторін вважає "Табачний штат" своїм. Спільноти за межами міст кілька разів переходили з рук у руки з 2008 по 2016. Тепер половина нових виборців живе у чотирьох найбільших округах та активно робить їх "синіми".

Але після того як сталися одночасно два лиха, виборці відвернулися від Трампа. Це, власне, коронавірус та економічний спад. Табачна та текстильна промисловість вже не такий гегемон як 30 років тому. Криза викликала рецесію, мільйони людей втратили свою роботу. Один стратег-республіканець розповів для ЗМІ Mcclatchy.dc, що "економіка була тим, що склеювало коаліцію за Трампа, єдиним фактором, який ще вони були згодні терпіти".

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"Молоді люди більше стурбовані його реакцією на протести, тоді як люди похилого віку – пандемією", – розповів Mcclatchy.dc соціолог Нік Гурветіч.

Натомість, армії стає все більше, бо П.Кароліна – дім для Форту Брегг. Також виборці "вважають, що лише Трамп відповідальний за риторику на расових протестах, ця риторика роз'єднувала людей".

П. Кароліна демонструє традиційно високий рівень підтримки "червоної" партії, тож не дивно, що відбулися шість візитів Трампа та Пенса в штат. Байден був тричі, обидві сторони масово витрачають на агітацію саме в Північній Кароліні. Демократи інвестують у телевізійну рекламу, тоді як Трамп, незважаючи на ризик поширення коронавірусу, все одно проводить персональні акції.

Незважаючи на дві останні перемоги "червоних" – Мітта Ромні у 2012 та Трампа у 2016 – демократи зберегли свій "синій зсув", зберегли надію на можливу перемогу. Так, їх формально більше ніж республіканців, але також в штаті багато людей, які не відносять себе до жодної партії. В теорії, це збільшує підтримку саме GOP.

CNN вважає, що треба слідкувати за Північною Кароліною, щоб дізнатись хто стане не лише президентом, а й членами Конгресу США. Окрім Трампа і Байдена, за крісло в Сенаті боряться республіканець Тім Тілліс і демократ Кел Каннінгем. Республіканці у кращій формі в штатах Арізона, Колорадо та Мен – 5 та більше відсотків, але саме у Північній Кароліні сенаторське крісло можуть з-під Тілліса вибити.

Арізона: республіканський штат та привид демократів

Демократи в Арізоні можуть змусити хитатись республіканську більшість / Фото The Arizona Republic

Мало хто був настільки червоним все життя, ніж Арізона на крайньому заході США. Всі останні вибори виграли республіканці. Але останнім часом "сині" привиди почали з'являтися у пустелі вперше з 1996 року і часів Білла Клінтона. До того? 1948 та Гаррі Трумен.

Дехто навіть заговорив, що через деякий час Арізона може стати "хитким" штатом. Ми взяли його для аналізу, щоб відобразити цей тренд на майбутнє. А організація Політичні доповіді Кука взагалі вважає, що Арізона вже "схиляється до демократів". Наразі розрив невеликий, близько 3,7%.

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Штат змінюється швидко, тож все можливо. Байден, незважаючи на маленькі шанси, буде боротися. Він може спиратися на підтримку з боку іспаномовних жителів, доля яких зросла до 31% за останні 20 років. У 2016 році явка серед них була низька, тоді лише 42% латиноамериканів мали право голосу.

Арізонська демографія Арізона – молодий штат, де максимум у 25,8% мають люди віком від 0 до 19 років. Доля білих виборців лише 54,1%, 48% з них не схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента США, більше половини жінок такої ж думки. Білі виборці з дипломом коледжу та вище та жінки теж підтримують Байдена, хоча загалом білі виборці – за Дональда Трампа.

Так, ця земля велика, але більшість населення зосереджено у округ Марикопа (куди входить і столиця Фенікс) та його передмістях, де Байден лідирує. 9% республіканців Арізони кажуть, що проголосують за Байдена, це максимально для регіону. У двох вище розглянутих штатах це 4 і 5% відповідно. Клінтон вклалася в Марикопу максимально, але все одно програла Трампу.

Економіка в Аризоні – головна тема перед виборами, оскільки штат не дуже заможній. Біля 17% виборців вважають головними темами поліцію та покарання злочинців. Коронавірус – велика проблема для штату з 233 тисячами випадків та майже 6 тисяч смертей.

Великий вплив в Арізоні має родина Маккейн, Джон Маккейн дружив з Байденом свого часу. Якщо вони підтримають його офіційно, це може схилити на демократичний бік деяких виборців, які ще не обрали кандидата. Якщо Байде "перегорне Арізону", то зможе виграти, забравши у Трампа лише два північних штата з трьох. Арізонці кажуть, що раніше підтримували Трампа, але зараз "республіканці відмовились від своєї моралі, щоб підтримати цю людину".

Боротьба в Арізоні буде запеклою. І якщо не зараз, то пізніше штат може знову стати "синім".