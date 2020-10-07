Представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський заявив, що Вітольд Фокін, якого нещодавно звільнили з групи, до кінця не розумів, де він перебуває і що відбувається довкола. Однак, за його словами, він не нагадував зрадника.

Вітольд Фокін справляв враження людини, яка через свій похилий вік не могла у належний спосіб виконувати ті обов'язки, які на нього були покладені. Про це Денис Казанський заявив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

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За словами представника ТКГ, звільнення цього політика є доказом того, що іноді потрібно просто вчасно вийти на пенсію. Фокін абсолютно щиро засмучувався, коли інтерв'ю з його участю викликали у суспільстві негативну реакцію.

Фокін не справляв враження зрадника. Політик не розумів, чому така реакція, у нього були сльози на очах. Він казав, що частково не те мав на увазі й що його слова перекрутили, а потім знову давав інтерв'ю,

– додав учасник ТКГ.

Також Казанський зазначив, що спочатку Фокіна прикривали представники ТКГ та намагались якось розтлумачити його слова. Однак з часом їм це набридло, тому політика попросили все-таки вийти на пенсію. Як зазначив Казанський, на засіданнях ТКГ Фокін нічого суперечливого не казав та майже не виступав. Здебільшого говорив Леонід Кравчук, адже у нього дуже добре це виходило.

"Часом Кравчук поводиться доволі жорстко. Я дивлюся на нього й бачу, що є ще порох у порохівницях. А от Фокін мовчав і не брав участі в дискусіях. Принаймні він точно не намагався змусити нас десь поступитися", – підкреслив Казанський.

Довідка. Вітольд Фокін неодноразово потрапляв у скандали. Детальніше про це – читайте тут.