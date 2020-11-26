Вітольд Фокін зробив кілька гучних заяв щодо свого перебування у складі української делегації в ТКГ. Так, він відмежувався від Леоніда Кравчука, наголосивши, що той на усі випадки життя має свій спосіб маскування. Також він висловився про тих, хто звільнив його з Тристоронньої контактної групи.

Претензії на адресу свого керівника в українській делегації в ТКГ та людей, що посприяли його звільненню звідти Фокін висловив в інтерв'ю "КП в Україні". Політик заявив, що раніше його ніколи не звільняли з роботи й не відсторонювали.

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Про Кучму

Досить негативно Фокін висловився про свого керівника в ТКГ Леоніда Кравчука. Він наголосив: до роботи у ТКГ не мав ні потреби, ні інтересу з ним спілкуватися. Ба більше – він назвав його "хорошим маскувальником", що вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації.

Ми з Леонідом Макаровичем різні люди. Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Легко змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного добробуту, а для мене завжди – "краще бути, ніж здаватися",

– сказав Фокін.

Про своє перебування у складі української делегації в ТКГ політик каже: мовляв, повірив людям, що довіри не заслуговують.

Про звільнення з ТКГ

На думку Фокіна, політична еліта, яка прийшла до влади після Революції Гідності, не зацікавлена в припиненні війни на Донбасі, бо та "приносить високі доходи" і будь-який рух до миру вона нібито сприймає як замах на свій бізнес.

З такими людьми (як він – 24 канал) вони не церемоняться, спускають з повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи ні на вік, ні на авторитет, ні на заслуги,

– висловився перший український прем’єр.

Фокін уточнив, що під "гопниками" має на увазі "соціальний прошарок малоосвічених, погано вихованих і агресивно налаштованих людей". За його словами, вони легко можуть принизити і образити людину без видимої користі для себе. Так, вважає політик, трапилося і з ним у ТКГ.

"Гопник може зірвати з голови шапку і закинути її на дерево, відняти у першокласника букет, призначений улюбленій вчительці, і жбурнути в калюжу. Моя поява в складі української делегації в ТКГ насторожила політиків, які наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу", – художньо підсумував ситуацію Фокін.

Що відомо про перебування і звільнення Фокіна з ТКГ: