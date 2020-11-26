Фокін звинуватив у своєму звільненні з ТКГ "гопників вищого рангу" та обізвав Кравчука
Вітольд Фокін зробив кілька гучних заяв щодо свого перебування у складі української делегації в ТКГ. Так, він відмежувався від Леоніда Кравчука, наголосивши, що той на усі випадки життя має свій спосіб маскування. Також він висловився про тих, хто звільнив його з Тристоронньої контактної групи.
Претензії на адресу свого керівника в українській делегації в ТКГ та людей, що посприяли його звільненню звідти Фокін висловив в інтерв'ю "КП в Україні". Політик заявив, що раніше його ніколи не звільняли з роботи й не відсторонювали.
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Про Кучму
Досить негативно Фокін висловився про свого керівника в ТКГ Леоніда Кравчука. Він наголосив: до роботи у ТКГ не мав ні потреби, ні інтересу з ним спілкуватися. Ба більше – він назвав його "хорошим маскувальником", що вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації.
Ми з Леонідом Макаровичем різні люди. Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Легко змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного добробуту, а для мене завжди – "краще бути, ніж здаватися",
– сказав Фокін.
Про своє перебування у складі української делегації в ТКГ політик каже: мовляв, повірив людям, що довіри не заслуговують.
Про звільнення з ТКГ
На думку Фокіна, політична еліта, яка прийшла до влади після Революції Гідності, не зацікавлена в припиненні війни на Донбасі, бо та "приносить високі доходи" і будь-який рух до миру вона нібито сприймає як замах на свій бізнес.
З такими людьми (як він – 24 канал) вони не церемоняться, спускають з повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи ні на вік, ні на авторитет, ні на заслуги,
– висловився перший український прем’єр.
Фокін уточнив, що під "гопниками" має на увазі "соціальний прошарок малоосвічених, погано вихованих і агресивно налаштованих людей". За його словами, вони легко можуть принизити і образити людину без видимої користі для себе. Так, вважає політик, трапилося і з ним у ТКГ.
"Гопник може зірвати з голови шапку і закинути її на дерево, відняти у першокласника букет, призначений улюбленій вчительці, і жбурнути в калюжу. Моя поява в складі української делегації в ТКГ насторожила політиків, які наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу", – художньо підсумував ситуацію Фокін.
Що відомо про перебування і звільнення Фокіна з ТКГ:
- Під час свого короткого перебування на посаді першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін зробив кілька скандальних заяв, які суспільство піддало жорсткій критиці.
- Так, він заявляв, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- До цього він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.Також Фокін розповідав, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.
- Зауважимо, що ще один скандал був пов’язаний з тим, що внучка Вітольда Фокіна, Марія, натякнула, що її дідуся могли призначити у ТКГ завдяки її контактам з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
- Суспільство дуже гостро відреагувало на такі заяви Фокіна. А політики одразу ж почали вимагати його звільнення. Зрештою, 30 вересня Фокіна звільнили з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ щодо врегулювання миру на Донбасі.
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