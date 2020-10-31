Уряд продовжує розподіляти гроші з Фонду боротьби з COVID-19 на різні напрями, починаючи з розвитку інфраструктури і закінчуючи виробництвом серіалів. Тим часом сфера охорони здоров'я наразі отримала з Фонду чи не найменше.

Сайт 24 каналу дізнався, скільки грошей і на що уже витратили, та які видатки передбачені законом.

До теми У Міненерго просять гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19: на що вони потрібні

Що таке "коронавірусний" Фонд?

У квітні Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими було створено Фонд боротьби з COVID-19. Заснували його передусім для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією COVID-19 (наприклад, допомога по безробіттю).

Остаточний обсяг фонду склав 66 млрд гривень, які розділили за пріоритетними напрямами.

Відповідно до постанови Кабміну №302, гроші фонду виділяють "на заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів COVID-19 та на боротьбу з її наслідками".

Зокрема, йдеться про:

придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я, відділень невідкладної медичної допомоги, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості;

для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я, відділень невідкладної медичної допомоги, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості; проведення капітального ремонту , реконструкції цих приміщень;

, реконструкції цих приміщень; покращення транспортного сполучення ;

; будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного й місцевого значення;

загального користування державного й місцевого значення; додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19;

До теми Держава допоможе не всім: скільки отримують медики, які перехворіли COVID-19

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення COVID-19;

громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення COVID-19; надання одноразової грошової допомоги членам сімей працівників закладів охорони здоров'я , які померли від COVID-19;

, які померли від COVID-19; надання трансферту Пенсійному фонду України;

України; поповнення резервного фонду державного бюджету.

Гроші фонду можуть спрямовуватися також на доплати військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонслужби, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, тощо.

Спрямування частини грошей з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг пояснили тим, що ці шляхи ведуть у приймальні відділення опорних лікарень. Отже, це прямо пов'язано з протидією поширенню коронавірусу.

Скільки і на що уже витратили?

Як зазначають у Міністерстві фінансів, станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 34,1 млрд грн (з 66 млрд грн) – 52% від загальної суми.

При чому на сферу охорони здоров'я використали 5,8 млрд гривень із передбачених 16,3 млрд грн (35%):

21 млн грн (всього передбачено 100 млн грн) – на закупівлю апаратів ШВЛ;

624 млн грн (передбачено 2,9 млрд грн) – на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків;

2,7 млрд грн (передбачено 6 млрд грн) – на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам;

571 млн грн – на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем.

Гроші, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, ще не використовували.



Витратили лише 35% грошей, спрямованих на медицину / Фото Getty Images

Скільки грошей з Фонду уже витратили на інші галузі (станом на 23 жовтня):

на сферу соціального захисту – 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн;

на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%);

на будівництво і ремонт доріг – 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень;

на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій – 6 млн грн (передбачено 1 млрд грн).

Днями з "ковідного" фонду Кабмін виділив додаткові 2 млрд грн для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19.

А 28 жовтня уряд дозволив направити гроші з Фонду на виробництво українських телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Як пояснили у Міністерстві культури, це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на підтримку сфери кіно в умовах кризи.

Кошти, згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, мають бути використані до кінця поточного року. Тому постала необхідність передбачити можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для підтримки реалізації окремих періодів (етапів),

– зазначили у міністерстві.

Крім того, 28 жовтня з Фонду виділили майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю. З них майже 1,2 млрд – для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю, 80 млн – для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Що буде з Фондом у 2021 році?

Наступного року, ймовірно, Фонду боротьби з COVID-19 уже не буде. Як зазначав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, законопроєкт про новий Державний бюджет України не передбачає грошей на його створення та фінансування.

Є лише окремі статті на вакцинування та підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом. А все інше буде закладено в бюджет МОЗ.

Разумков пояснив: влада створила окремий "ковідний" фонд навесні 2020 року, оскільки тоді фінансування цього напрямку не було передбачено бюджетом. А тих грошей, які планували виділити для МОЗ, просто б не вистачило.