З Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили половину передбачених коштів. Йдеться про більше ніж 34 мільярди гривень.

На сферу охорони здоров'я станом на 23 жовтня 2020 року використали 5,8 мільярда гривень. Загалом було виділено 16,3 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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На що витратили гроші

Закупівля засобів індивідуального захисту для медиків та забезпечення лабораторій МОЗ – 624 мільйони гривень.

Підвищення надбавок й доплат для медпрацівників – 6 мільярдів гривень.

Забезпечення правопорядку – 2,4 мільярда гривень.

Закупівля апаратів штучної вентиляції легень – 21 мільйон гривень.

Допомога місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем – 571 мільйон гривень.

Відновлення видатків, скорочених під час створення Фонду – 165 мільйонів гривень.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Україні вже захворіли понад 355 тисяч осіб. Станом на 27 жовтня 2020 року від коронавірусу лікуються більше ніж 203 тисячі українців. Детальніше про COVID-19 в Україні – читайте тут.

У Мінфіні зазначили, що гроші, які виділили на закупівлю обладнання для приймальних відділень, ще не використовували.

Для яких ще галузей використали кошти

Гроші Фонду боротьби з COVID-19 використали й на будівництво і ремонти доріг в Україні. Зокрема, це 16,3 мільярда гривень. Також кошти витратили на держпідтримку галузей культури, туризму й креативних індустрій. Для цих сфер було передбачено 1 мільярд гривень. Втім, з цієї суми наразі використали лише 6 мільйонів гривень.