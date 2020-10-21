Parimatch порадував уболівальників новою унікальною RPG грою Footboss, яка стала частиною кампанії Заруба.

Вона з'явилася не так давно, але, вже можна сказати, що вийшла дуже захопливою. До того ж вона не вимагає додаткової реєстрації, досить зайти у свій профіль на сайті або в додатку і почати грати, причому, робити це можна абсолютно безкоштовно. Творці гри подбали й про те, щоб вона не сильно відволікала, оскільки персонажам Footboss потрібен час, щоб зарядитися.

Нічого подібного раніше жоден букмекер у світі своїм гравцям ще не пропонував. Нову іграшку вже оцінили тисячі фанатів та їх кількість зростає з кожним днем. За призи йде справжня Заруба і стає все спекотніше. Гравці борються з босами, проходять квести, зокрема, роблять ставки, завдяки чому змагаються в рейтингу.

Суть гри досить проста і зрозуміла. Необхідно прокачувати футболістів-гладіаторів, які пробивають пенальті, як це буває в футбольних симуляторах, ось тільки в воротах тут стоять величезні голкіпери й кожен зі своїми особливостями. Потрібно перемогти велетнів в цих дуелях і звільнити стадіони, які вони захопили скориставшись карантинною паузою.

Герої гри, до речі, кожен зі своєю суперсилою, з часом заробляють досвід, а також вдосконалюють екіпіровку. Також відкривається доступ до нових персонажів. Найбажанішим з них є Термінальдо, з ним можна отримати найбільше призів.

На перший погляд, все виглядає просто, але чим вище рівень босів, там краще треба знати як їх можливості, так і своїх гравців, щоб знати, коли активувати суперсилу або випити зілля.

Гравцям постійно пропонують все нові завдання, які оновлюються щодня. Наприклад, забити певним гравцем п'ять пенальті, або зробити спортивний прогноз. За все це нараховується досвід, який формують рейтинг гравців. А, найприємніше, учасники отримують можливість виграти й цілком реальні призи: Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro Max, MacBook Air 13", Sony PS4 Slim, iPad Air 10.5''. Виконуй в кінці місяця завдання Parimatch і отримуй 5-кратний шанс отримати цінні призи!