Підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину, виплатять матеріальну допомогу.

Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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За словами Зеленського, невдовзі до парламенту подадуть законопроєкти про матеріальну допомогу. Вони передбачатимуть одноразові виплати тим, чия сфера діяльності потрапила під заборону через карантин.

Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень,

– наголосив президент.

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