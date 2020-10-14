Ford Motor Company уже понад сто років є одним з найбільших автовиробників світу. Компанія пройшла шлях від фермерської справи до лідерства на ринку автопрому.

Як Ford помстився Ferrari, чому компанія свідомо продавала смертоносні машини та як пов'язана із вбивством Джорджа Флойда – читайте у програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

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У передмісті Детройта 150 років тому була розташована ферма батьків юного Генрі Форда. Однак господарство не цікавило хлопця. Його справжньою пристрастю була техніка. Це змусило Генрі відмовитись від сімейного бізнесу. Попри волю батька, у 16 років він переїхав у Детройт. Там він одразу влаштувався на роботу та почав ремонтувати парові двигуни. Тоді в одному з британських видань він знайшов статтю про інженера Ніколаса Отто і його розробку – двигун внутрішнього згоряння, який на той час ще не набув популярності у США. Вже у 1880 році Генрі почав розробку такого двигуна. Аби більше дізнатися про електрику, Форд влаштувався на роботу у компанію Томаса Едісона.



Генрі Форд / Скриншот з відео

Через декілька років Форд став головним інженером в компанії Едісона. Тоді він і розпочав роботу над своїм першим автомобілем.

Перші винаходи Форда

Щоб створити квадроцикл з двигуном внутрішнього згоряння, Форду знадобилось три роки. Через рік він продав свій винахід за 200 доларів.



Квадроцикл Форда / Скриншот з відео

Пізніше він став співвласником автобудівельної фірми Detroit Automobile Company. Її капітал – 15 тисяч доларів, сума еквівалентна 455 тисячам у 2019 році. Згодом у місті відкрили ще близько 60 схожих підприємств. За перші пів року роботи створили лише один автомобіль. Як виявилося згодом, проблема була у неправильній цільовій аудиторії.

Ford Motor Company

Через конфлікт інтересів у 1902 році Форд був змушений покинути компанію. За це проголосували майже усі його напарники. Однак завдяки цьому у Форда з'явилося більше часу для реалізації власної ідеї – замість люксового авто створити машину для тодішнього "середнього класу". Так у червні 1903 року з'явилася Ford Motor Company. Згодом Форд збудував власну фабрику і до 1905 року там створювали по 25 авто щодня. Створене у 1906 році авто під назвою Model N стало найбільш продаваним в Америці.



Авто Model N / Скриншот з відео

Після цього Форд став найбільшим виробником автомобілів у США. Форд подарував Америці доступний засіб пересування.

Чому автомобіль Model T став затребуваним

Справжній прорив для компанії – автомобіль Model T, створений у 1908 році. Замовлення на його виготовлення надходили від фермерів, лікарів, продавців та усіх, хто раніше не міг навіть уявити себе за кермом автомобіля. Машина стала доступною для багатьох, адже її вартість становила 850 доларів, тоді як у конкурентів аналогічні моделі коштували понад 1500 тисячі доларів. До 1916 року компанія продала більше ніж пів мільйона авто Model T.

Довідка. Через декілька років Ford виготовляла третину світового об'єму автомобілів щорічно. Лише після цього справи пішли на спад: автовиробники почали масово копіювати винаходи Форда і до початку Другої світової компанія зберегла лише 20% продажів на американському ринку.

Угода Ford та Ferrari

На північному заході Франції щорічно проводили автомобільні перегони. Вони були однією з найбільших розваг для тогочасних мешканців США. Ford Motor Company прийняла один з найбільших для себе викликів – тріумфувати на перегонах. Участі Ford у перегонах передували проблеми в компанії. Падіння продажів вирішили компенсувати створенням спортивного авто. Найшвидшим способом було купити виробника вже наявних на ринку спортивних авто. Першою у списку була компанія Ferrari, яка спеціалізувалась в основному на спортивних авто.

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Тоді представники компанії мали укласти 10-мільйонну угоду з Енцо Феррарі. Однак в останній момент італієць змінив свої плани. Через це Генрі Форд був дуже засмученим, тому вирішив за будь-яку ціну перемогти Феррарі. Так розпочалось створення спортивного автомобіля GT-40.

З якими невдачами довелося зіштовхнутися

Аби здобути перемогу, Форд найняв невелику британську компанію з автоспорту, яка створила цех неподалік Лондона. Їм необхідно було створити автомобіль, який би розвивав швидкість понад 320 кілометрів на годину. Зробити це мали лише за 10 місяців. Втім, така ідея виявилась майже нереальною. Через це перша партія GT-40 вийшла не зовсім надійною через небезпечні гальмами. Внаслідок цього Форд програв Феррарі на перегонах у 1964 році. Вдосконалення машини доручили відомому каліфорнійському автоконструктору та гонщику Керолу Шелбі. Вже у 1966 році Форду вдалося перемогти у перегонах.



Така GT-40 брала участь у змаганнях 1966 року / Скриншот з відео

Ford в сучасному світі

Зараз Ford Motor Company – друга у Європі, третя у США та четверта на світовому ринку виробників автомобілів. Компанію оцінюють у понад 25 мільярдів доларів. Там працюють 190 тисяч робітників. Протягом 2019 року у світі продали більше ніж 5 мільярдів автомобілів марки Ford. Компанія

має свої виробничі та торгові центри у 30 країнах світу. Серед найбільш продаваних моделей – Ford Focus, Ford Mustang, Ford Fiesta, Escort, Taurus та Explorer.

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Найсучасніший завод компанії розташований у штаті Мічиган у США. Його площа – понад 220 тисяч квадратних метрів. У цих стінах щодня збирають більше ніж 1200 автомобілів. У кожному з них – близько трьох тисяч різноманітних запчастин, а конвеєрними стрічками одночасно рухаються більше ніж 3,5 мільйона деталей авто.



Конвеєрні стрічки заводу / Скриншот з відео

Генрі Форда також називають винахідником конвеєра. Втім, це твердження лише частково правдиве. На заводах Форда і справді вперше з'явились конвеєрні лінії. Однак винахід належав не йому – першим кроком на шляху до конвеєрного виробництва була лінія збірки компанії Oldsmobile.

Невдачі компанії Ford

Одним з таких є скандальний Ford Pinto, який створили у 1970 році. Він уособив чи не найгірші риси американського автопрому.Перші краш-тести показали, що при зіткненні позаду – неминучий витік бензину з паливної системи. Аби запобігти вибуху бензобаку, достатньо було встановити запчастину, вартість якої становила 1 долар.



Ford Pinto / Скриншот з відео

Втім, через велику конкуренцію та небажання затримувати випуск, Ford не захотіла виправляти недолік. До 1978 року через несправність авто загинули понад 900 людей.

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Компанія втрапила й у расистський скандал. У липні 2020 року працівники попросили керівництво не випускати автомобілі для поліції у США, адже вони символізують расизм у країні. Усе відбувалось на фоні протестів через убивство поліціянтами афроамериканця Джорджа Флойда.

Про інші скандали за участі компанії Ford дивіться у повному випуску програми.