Номінальному власникові мажоритарної частки ринку "Столичний" Олександру Стельмаху пред'явлено підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) у зв'язку з інкримінованим йому неодноразовим обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов'язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

Про це повідомляє інформоване джерело "Апострофа".

Так, за даними джерела, 1 грудня Олександру Стельмаху було вручено повідомлення про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненим повторно, в особливо великих розмірах.

Як раніше повідомлялось, з посиланням на "Бізнес.Цензор", переговори про продаж київського ринку "Столичний" між власником частки у 54,25% Олександром Стельмахом і великим закордонним інвестором з активами в Україні, групою компаній Stolitsa Group, велися з 2018 року. Було досягнуто домовленостей, підписані відповідні юридичні документи. У 2019 покупець навіть заплатив Олександру Стельмаху значний аванс. Однак після отримання грошей Олександр Стельмах без будь-яких причин і пояснень раптово перестав виконувати взяті зобов'язання і в порушення досягнутих з покупцем угод звільнив колишнє керівництво "Столичного" і призначив туди своїх людей.

Джерело "Апострофа" стверджує, що в підозрі йдеться про авансовий платіж Олександру Стельмаху загальною сумою у $2,5 млн, що був розбитий на кілька траншів. У підозрі вказується, що отримував ці гроші Стельмах без мети реального виконання взятих на себе зобов'язань, тобто діяв умисно, з корисливих мотивів. Це також підтверджується його наступною відмовою повернути кошти, отримані в якості авансу.

Таким чином, як зазначає джерело з посиланням на текст підозри, своїми умисними протиправними діями Олександр Стельмах завдав матеріальної шкоди покупцеві "Столичного" в розмірі $2,5 млн і скоїв кримінальний злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, а саме – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Слід зазначити, що активісти і ряд ЗМІ заявляють про те, що насправді Олександр Стельмах є лише номінальним власником "Столичного", а реальним його власником є одіозні представники "сім'ї" Януковича Юрій Іванющенко (знаходиться в розшуку) і Іван Аврамов. Також ЗМІ зазначають, що на сьогодні на частку в "Столичному" Олександра Стельмаха (або, по суті, Іванющенка-Аврамова) вже накладено судом арешт, щоб не дати їм можливість її відчуження.

Також варто додати, що, за даними джерел на ринку, Олександр Стельмах, схоже, ховається від слідства і може бути оголошений в розшук найближчим часом.