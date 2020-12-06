Росія спільно з Німеччиною планували 5 грудня відновити будівництво "Північного потоку-2". Того ж дня мали відправити спеціальну баржу "Фортуна", яка й займатиметься будівництвом, та за кілька годин плавання вона почала повертатися в порт.

Російська "Фортуна", яка вже вийшла з порту Вісмар, почала рухатися на схід, де й виконуватимуться роботи, але згодом повернула назад у напрямок порту. Про це пише російський Интерфакс.

До слова Будівництво "Північного потоку-2": що відбувається у перший день відновлення робіт

Всього судно здолало 26 кілометрів від порту. Наразі немає інформації про те, чому баржа почала повертатися в порт. Станом на 00:30 ночі проти 6 грудня "Фортуна" досі перебуває неподалік від Вісмара.

На сайті Marinetraffic вже вказане нове місце прибуття судна – порт Ростока. Втім, до місця прокладання "Північного потоку-2" це все одно дуже далеко.

Коротко про відновлення будівництва "Північного потоку-2":