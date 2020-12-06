Росіяни відправили баржу будувати "Північний потік-2", але вона не доплила
Росія спільно з Німеччиною планували 5 грудня відновити будівництво "Північного потоку-2". Того ж дня мали відправити спеціальну баржу "Фортуна", яка й займатиметься будівництвом, та за кілька годин плавання вона почала повертатися в порт.
Російська "Фортуна", яка вже вийшла з порту Вісмар, почала рухатися на схід, де й виконуватимуться роботи, але згодом повернула назад у напрямок порту. Про це пише російський Интерфакс.
До слова Будівництво "Північного потоку-2": що відбувається у перший день відновлення робіт
Всього судно здолало 26 кілометрів від порту. Наразі немає інформації про те, чому баржа почала повертатися в порт. Станом на 00:30 ночі проти 6 грудня "Фортуна" досі перебуває неподалік від Вісмара.
На сайті Marinetraffic вже вказане нове місце прибуття судна – порт Ростока. Втім, до місця прокладання "Північного потоку-2" це все одно дуже далеко.
Коротко про відновлення будівництва "Північного потоку-2":
- 27 листопада німецьке морське агентство повідомило про проведення підводного укладання труб на 2 паралельних нитках неназваного трубопроводу.
- Проєктна компанія Nord Stream 2 підтвердила, що мовиться про відновлення будівництва "Північного потоку-2", наразі тільки у водах Німеччини.
- Планували відновити будівництво з 5 грудня, та станом на кінець доби цього так і не зробили. Інше судно, яке має займатися проєктом, "Академік Черський" вже на місці будівництва.
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