Президент Німеччини Штайнмаєр самоізолювався
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 17 жовтня відправився на карантин. Самоізолюватись йому довелося через захворювання на COVID-19 його близького оточення.
Про це повідомили у німецькому видання Bild. І наголосили, що коронавірус підтвердили в охоронця німецького президента.
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За словами речниці канцелярії німецького президента, Штайнмаєр вже зробив тест на COVID-19. Однак на результат доведеться ще почекати.
Хто ще з високопосадовців Німеччини був на карантині?
- Зокрема у вересні самоізоляцію проходив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Недугу також підтвердили в одного з охоронців.
- Крім того, ще у березні у лікаря канцлерки ФРН Ангели Меркель підтвердили коронавірус. Сама політикиня не захворіла, але провела час на самоізоляції.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині?
Станом на 17 жовтня в країні діагностували 359 802 випадки COVID-19. 9 775 осіб – померли. Від хвороби одужали більше ніж 290 тисяч людей.