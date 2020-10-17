Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 17 жовтня відправився на карантин. Самоізолюватись йому довелося через захворювання на COVID-19 його близького оточення.

Про це повідомили у німецькому видання Bild. І наголосили, що коронавірус підтвердили в охоронця німецького президента.

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За словами речниці канцелярії німецького президента, Штайнмаєр вже зробив тест на COVID-19. Однак на результат доведеться ще почекати.

Хто ще з високопосадовців Німеччини був на карантині?

Зокрема у вересні самоізоляцію проходив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Недугу також підтвердили в одного з охоронців.

Крім того, ще у березні у лікаря канцлерки ФРН Ангели Меркель підтвердили коронавірус. Сама політикиня не захворіла, але провела час на самоізоляції.