У Франкфурті-на-Майні, що у Німеччині 14 листопада люди влаштували акцію проти карантину. Поліція влаштувала розгін протестувальників.

Правоохоронці закликали протестувальників розійтись. Про це повідомили у поліції Франкфурта у твіттері.

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В іншому випадку правоохоронці попереджали, що застосують водомети. Люди не виконали вимог, тому силовики взялись за спецзасоби.

Мітингарів намагались розігнати двома водометами. Очевидці оприлюднили в мережі відео з розгоном. Після водометів силовики підійшли до людей впритул та намагались відібрати у них плакати.

Карантин у Німеччині: що відомо

Через збільшення хворих на коронавірус у Німеччині з 2 листопада посилили карантин.

Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів.

У громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.

Зверніть увагу! Загалом у Німеччині виявили понад 785 тисяч випадків COVID-19. За добу 13 листопада зафіксували близько 23 тисячі нових хворих. Одужали від коронавірусу близько 488 тисяч німців, померли від ускладнень хвороби понад 12 тисяч.