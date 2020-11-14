Мітинги проти карантину у Франкфурті: поліція розігнала людей водометами – відео
У Франкфурті-на-Майні, що у Німеччині 14 листопада люди влаштували акцію проти карантину. Поліція влаштувала розгін протестувальників.
Правоохоронці закликали протестувальників розійтись. Про це повідомили у поліції Франкфурта у твіттері.
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В іншому випадку правоохоронці попереджали, що застосують водомети. Люди не виконали вимог, тому силовики взялись за спецзасоби.
Мітингарів намагались розігнати двома водометами. Очевидці оприлюднили в мережі відео з розгоном. Після водометів силовики підійшли до людей впритул та намагались відібрати у них плакати.
Карантин у Німеччині: що відомо
- Через збільшення хворих на коронавірус у Німеччині з 2 листопада посилили карантин.
- Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів.
- У громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.
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