Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани створити до 2038 року новітній авіаносець з ядерною силовою установкою. На його створення може піти близько 7 мільярдів євро.

Судно повинне замінити єдиний чинний авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль". Про це пише Associated Press.

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Зауважимо, що "Шарль де Голль" перебуватиме на озброєнні Франції приблизно до 2080 року.

Новий корабель вагою в 70 тисяч тонн і довжиною в 300 метрів повинен буде в 1,5 раза перевищувати розміри "Шарля де Голля".

Планується, що авіаносець обладнають американськими електромагнітними катапультами для запуску літаків, причому на кораблі базуватимуться літаки наступного покоління. За оцінками французьких ЗМІ, вартість проєкту може скласти приблизно 7 мільярдів євро.

Цікаво, що Макрон під час виступу на підприємстві ядерної сфери в місті Ле-Крезо зазначав: арсенал Франції та її атомна енергетика лежать в основі "стратегічної автономії" країни, а ядерний сектор робить великий внесок у підтримку Францією статусу великої держави.

Один із радників французького президента заявляв, що володіння таким авіаносцем дозволить Франції проєктувати свій вплив у глобальному масштабі.

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