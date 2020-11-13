Франція та Німеччина вимагають, аби Росія та підконтрольні їй бойовики відкрили пункти в'їзду – виїзду на Донбасі. Наразі працюють лише 2 КПВВ, решту окупанти заблокували.

Москву просять вплинути на підконтрольних їй бойовиків

Зусилля Києва щодо відкриття пунктів пропуску у Берліні та Парижі оцінили. Про це мовиться у спільній заяві Франції та Німеччини, опублікованій німецьким МЗС.

До теми Окупанти продовжують блокувати КПВВ на Донбасі: які пункти пропуску працюють

Москву закликали таки докласти зусиль задля виконання домовленостей "нормандської четвірки" і вплинути на бойовиків.

Конфлікт не повинен тривати за спиною населення, розкол не повинен розширюватися,

– мовиться у спільній заяві Франції та Німеччини.

Працюють лише "Станиця Луганська" та "Новтроїцьке"

Зазначимо, що з 10 листопада українська сторона розблокувала роботу усіх КПВВ на Донбасі. Проте наразі працюють лише два: "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке". "Станиця Луганська" – щодня, а "Новотроїцьке" бойовики відкривають лише 2 дні на тиждень – у понеділок та п'ятницю.