З 20 листопада у Франції почнуть продавати різдвяні ялинки. Це стало можливим після того, як уряд оголосив їх товаром першої необхідності.

Уряд Франції минулого тижня оголосив, що різдвяні ялинки вважатимуть предметами першої необхідності. Про це повідомили на сайті The Local.

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Що це означає

Таке рішення влади означає, що їхні купівля та продаж не будуть заборонені чинними в цей час правилами ізоляції.

Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та всього сектору. Сектор стає організованим, виробники посилено працюють,

– зазначив міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді.

Місця для продажу

За його словами, продажі повинні здійснюватися в основному на вулиці. Місцями для продажу запропонували:

садові центри;

відкриті ринки;

автостоянки супермаркетів.

Чи буде указ

Раніше Денорманді заявляв, що уряд Франції опублікує указ, в якому викладуть всі правила продажу різдвяних ялинок в умовах ізоляції, цього тижня. Попри це, у вівторок вранці його ще не опублікували.

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