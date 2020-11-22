Поки в Україні зростає кількість хворих на COVID-19 та все ведуться розмови про ймовірне введення локдауну, у Франції, яка на жорсткому карантині з кінця жовтня, справи покращуються.

Там навіть планують знімати деякі обмеження. Щоправда, поступово та обережно. Про це з посиланням на заяву представника уряду Габріеля Атталя, інформує Le Figaro.

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Так, найімовірніше вже 24 листопада президент Франції Еммануель Макрон виступить перед нацією з промовою, у якій може оголосити про часткове послаблення карантину.

Коли та як Франція послаблюватиме карантин:

Перший крок очікується приблизно 1 грудня. Тоді планується відкриття деяких підприємств, але не барів і ресторанів.

очікується приблизно Тоді планується відкриття деяких підприємств, але не барів і ресторанів. Другий етап запланований перед святами наприкінці року ( перед 25 грудня ).

етап запланований перед святами наприкінці року ( ). Третій – з січня 2021 року.

Еммануель Макрон розповість про перспективи на кілька тижнів, особливо про те, як ми скорегуємо нашу стратегію. На карту поставлена зміна правил ізоляції, що залежатиме від поліпшення ситуації зі здоров'ям і уникнення нового спалаху епідемії,

– сказав Атталь.

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