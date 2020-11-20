Франція вже перейшла межу у 2 млн випадків коронавірусу, але населення порушує карантин та не довіряє майбутній вакцині. А як виглядає життя всередині реанімації?

Франція – палаючий епіцентр другої хвилі ковіду в Європі, разом з Італією та Іспанією. Фрацузи вже перетнули межу у 2 млн виявлених випадків. Як так вийшло і чого чекати далі, розповідає 24 канал.

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Франція: 2 мільйона випадків та недовіра до вакцини

Незважаючи на обнадійливі цифри, Франція все ще не дуже справляється / Фото Anadolu Agency

Франція першою оголосила про досягнення 2 млн випадків коронавірусу на своїй території. Більше в Європі немає ні в кого. Кажучи, що країна вже пройшла свій пік коронакризи, міністр охорони здоров'я все ж зазначає: друга хвиля COVID-19 – "брутальна", але не така смертельна, як перша. Хоча заражень стало дійсно більше.

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Журналіст Джон Лічфілд, який пише про Францію, наводить останні дані в своєму Twitter: смертність залишається високою; але кількість нових випадків (було 53 тисячі, зараз – 29 тисяч) та позитивних тестів (було 20,3%, а зараз – 17,3%) з часу запровадження карантину стає меншою.

Отже, можна казати, що карантин діє: "Можна сподіватися на відкриття магазинів в грудні та барів до Різдва. Щоб знову запустити вірус? Що ж". Медичних працівників змушують працювати, навіть якщо вони хворі на COVID-19 (так само як і в Бельгії – 24), бо рук та людей в лікарнях банально не вистачає.

Водночас, як повідомляє Euronews, госпіталі все ще забиті, там лікуються 33 тисячі людей. Майже 5 тисяч знаходяться в інтенсивній терапії. Але й у цій царині цифри поступово спадають. Заповненість ліжок в реанімації впала вперше з 21 серпня! Щодо смертності, то з цифрою у 46 тисяч жертв, Франція – третя в Європі (після Італії та Британії).

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, якого цитує The Local, навів цікавий таймінг: кожні 30 секунд одна людина потрапляє в лікарню з COVID-19, а в реанімацію – кожні 3 хвилини. З них кожен третій не виживає, 40% хворих в інтенсивній терапії – молодше 65 років.

Фіксують по 4000 летальних випадків, зокрема більше тисячі – в будинках для людей похилого віку. А це нагадує першу хвилю в квітні. Уряд президента Макрона поставив вимогу – зупинити поширення хвороби до 1 грудня, але обмеження все одно можуть продовжити.

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Якщо спад буде помітним, Франція планує вже у січні розпочати програму вакцинації населення від вірусу. France 24 пише, що "мільйони французів можуть відмовитись від вакцини, незважаючи на її доведену ефективність у 95%".

Йдеться про щеплення, розроблені американською компанією Pfizer та її партнером BioTech в сусідній Німеччині. За даними опитування, вакцинуватися згодні лише 59% французів (світовий показник – 74%).

Але вони готові порушувати режим ізоляції, бо "тепер всім це трохи набридло. Можна сказати, що йдеш на роботу або втікти. Ізоляція більше не має великого сенсу". Хоча поліція має право зупиняти людей на вулиці та вимагати документи, які підтверджують права бути не вдома.

Шкільні учні через карантин почали сутички з поліцією, що викликало скандал / Фото Daily Sabah

Незважаючи на локдаун, школи у Францїі лишаються відкритими. Урядовці бояться, що якщо перевести дітей на онлайн-навчання, вони будуть відставати.

Заходи безпеки у школах недостатні, а в класах часто буває по 30 та більше учнів. Один з них, 16-річний Бруно Мегнер, розповів ABC Australia, що "ніхто не слідкує за соціальною дистанцією та правилами".

Загалом, на коронавірус у Францїі захворіло 30 тисяч дітей. Біля деяких навчальних закладів сталися сутички студентів та поліції через вимоги дистанційного навчання. В міста Комп'єнь учні розгромили машину поліції та підпалили звалище.

Уряд відмовився зупиняти поширення COVID-19 у школах. Ми боїмося за свої родини та за себе, – сказала ABC учениця Лора Палментер.

Всередині реанімації або ще одна доба жаху

Лікар Жюльєн Карвеллі робить до 8 дзвінків на день родичам тих, хто лежить в палаті інтенсивної терапії марсельскої лікарні Ла-Тімон. Це найбільший медичний заклад на півдні Франції. Про його роботу розповідає у матеріалі Associated Press. Марселю не звикати до епідемій. Історики вважають, що з нього почався останній спалах Чорної смерті у 1720 році, який вбив половину тодішнього населення.

Такі відділення останнім часом заповнені на 95%, тож приймають не всіх. "Тут потрібен базовий запас здоров'я та життєвих сил, щоб вижити", – розповідає доктор Фуад Бузана. Буває, що занадто старим та слабким лікарня, як це не дивно, може відмовити.

Друга хвиля – більше важких пацієнтів, ніж навесні та влітку. Завдання – зберегти хоча б одне ліжко для нових хворих. В Європі все ще не вистачає ліжок в реанімаціях, а Франція залишилася з половиною від потрібних через скорочення бюджету. Звична мантра серед персоналу – "почекаймо ще трошки". Медики визнають – Франція не підготувалась у короткий час між хвилями.

Раніше всі аплодували нам кожну ніч. Тепер кажуть, що це просто наша робота, – сказала AP 23-річна медсестра Хлоя Гаскон, яка половину своєї кар'єри у 18 місяців провела під час пандемії.

Марсель – велике портове місто – страждав від коронавірусу з самого початку. Навесні смертельна хвиля майже не зачепила його, але зараз прийшла з подвійною силою. Бари та ресторани зачинились 27-го вересня, на місяць раніше ніж по всій країні. Але не допомогло. В Ла-Тімон реанімацію ремонтували по ходу лікування і це досі помітно – десь не закриті дроти або звисає ізоляція.

Втім, "інтенсивна терапія" ще відносно спокійне місце – за винятком коли хворим стає гірше – у порівнянні з відділенням невідкладної допомоги. Там тиша постійно порушується клаксонами, сиренами та звуками обладнання.

Найкраща новина: людина достатньо стабільна, щоб перевезти її в інше місце. Скільки на це потрібно людей? 14 медиків, 45 хвилин підготовки та один мобільний кисневий генератор для 60-річного чоловіка. Тривалість рейсу – 15 хвилин.

Нова зміна стартує о 7 ранку і всі 16 ліжок в терапії заповнені. Але лише п'ять пацієнтів при свідомості. Всі інші – у штучній комі і самі робити елементарні речі не можуть. Насправді, щоб перевчитися на реаніматолога з іншої спеціальності, потрібні місяці. А щоб ефективно стримувати смерть – роки постійної практики. "Інтенсивна терапія – жахлива річ. Не всі її переживають, – визнає доктор Каваллі. – Ми маємо заспокоювати, але казати правду. Важко знайти баланс".

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Для молодих лікарів починається важкий день – їхні імена ніхто майже не запам'ятовує, часу на навчання дуже мало. Одна з них – Полін Рейньє, яка має доньку, що теж працює в Ла-Тімон. Але вона в основному спостерігає, готова замінити, якщо хтось занадто втомиться. Ла-Тімон неймовірно пощастило, бо ніхто з персоналу (поки що – 24) не захворів. Але всі неймовірно втомились.

Суворий протокол З цим вірусом, лікарі ризикують однаково з пацієнтом, незважаючи на два шари захисту та окуляри. Рентенологи вдягають навіть три, бо працюють з небезпечними пластинами. Ті, хто виконує інтубацію – ще й пластиковий щит поверх голови. Інші стоять за дверима, тримаючи наготові нові речі та готуючись викинути використані для кожного, хто всередині.

Вдень сатурація 54-річного чоловіка сильно падає, тож потрібні інтубація та заспокійливе. Операція, описана абзацем вище, починається знову. Навіть негативний тест тут – не показник швидкого одужання. Це просто на одну проблему менше. А о 16:30 розігрується драма: приходять два директори лікарні, на яких накидуються старші медсестри.

"Новеньким потрібні письмові інструкції, а нам – відпочинок! Вони тут, щоб допомагати, а не бути тягарем! – кричить на них старша медсестра Марі-Лор Сатта. – Ви не в кращому положенні, ніж ми". Куди йдуть всі гроші Франції, зважаючи на всі її можливості, питає вона, заспокоївшись.

Зміна майже закінчилась, а ліжко у палаті 12 все ще вільне. Туди покладуть людину о 2 годині ночі, в Ла-Тімон не залишиться вільних місць.