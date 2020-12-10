Франція вводить комендантську годину: коли вона діятиме
У Франції знову вводять суворіші обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. У країні оперативно реагують на нові спалахи захворюваності та досить ефективно борються із ними.
Після спаду захворюваності наприкінці листопада – на початку грудня у Франції знову фіксують близько 13 тисяч інфікованих у день. Тож на період свят у країні вирішили ввести комендантську годину. Про це розповів прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, пише Le Figaro.
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Так він наголосив, що вірус на відміну від людей у відпустку не йде. А ось теперішнє "плато із захворюваністю може, на жаль, дуже швидко перетворитися у вершину".
Кастекс наголосив: Франція все ще не вийшла із другої хвилі COVID-19.
Ціль у 5 тисяч випадків інфікування в день до 15 грудня, яку поставив перед нами Еммануель Макрон, виконати не вдасться,
– визнав французький прем’єр.
Відтак, Кастекс повідомив про необхідність введення комендантської години.
Вона діятиме з 20 вечора до 6 ранку. Дотримання обмежень буде посилено контролюватися. У разі порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.
Винятки для дотримання комендантської години також будуть. Зокрема, заборона не поширюватиметься на людей, які працюють у такий час, з вагомих сімейних обставин, медичних причин і в разі прогулянок з тваринами.
При цьому на Різдво, 24 грудня, комендантську годину скасують. А ось у новорічну ніч, 31 грудня, обмеження таки буде діяти.
Крім того, з 15 грудня у Франції відновлять міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені. Це відноситься до обіцяних владою спрощень карантину.
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Втім, щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри і кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.
Раніше у Франції повідомляли, що збираються послаблювати карантин у 3 етапи.
Яка ситуація з COVID-19 у Франції:
- За минулу добу у Франції зафіксували 13 595 випадків інфікування коронавірусом. До цього був помітний спад захворюваності на тлі повного локдауну.
- Жорсткий карантин діяв у Франції з кінця жовтня.
- Найбільша денна кількість інфікувань була зафіксована 7 листопада. Тоді захворіли 86 852 людей.
- Всього у Франції вже захворіли 2,3 мільйона людей, 178 тисяч одужали, 56 752 померли.
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