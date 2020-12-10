У Франції знову вводять суворіші обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. У країні оперативно реагують на нові спалахи захворюваності та досить ефективно борються із ними.

Після спаду захворюваності наприкінці листопада – на початку грудня у Франції знову фіксують близько 13 тисяч інфікованих у день. Тож на період свят у країні вирішили ввести комендантську годину. Про це розповів прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, пише Le Figaro.

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Так він наголосив, що вірус на відміну від людей у відпустку не йде. А ось теперішнє "плато із захворюваністю може, на жаль, дуже швидко перетворитися у вершину".

Кастекс наголосив: Франція все ще не вийшла із другої хвилі COVID-19.

Ціль у 5 тисяч випадків інфікування в день до 15 грудня, яку поставив перед нами Еммануель Макрон, виконати не вдасться,

– визнав французький прем’єр.

Відтак, Кастекс повідомив про необхідність введення комендантської години.

Вона діятиме з 20 вечора до 6 ранку. Дотримання обмежень буде посилено контролюватися. У разі порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.

Винятки для дотримання комендантської години також будуть. Зокрема, заборона не поширюватиметься на людей, які працюють у такий час, з вагомих сімейних обставин, медичних причин і в разі прогулянок з тваринами.

При цьому на Різдво, 24 грудня, комендантську годину скасують. А ось у новорічну ніч, 31 грудня, обмеження таки буде діяти.

Крім того, з 15 грудня у Франції відновлять міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені. Це відноситься до обіцяних владою спрощень карантину.

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Втім, щонайменше до 7 січня будуть закриті музеї, театри і кінотеатри, а відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

Раніше у Франції повідомляли, що збираються послаблювати карантин у 3 етапи.

Яка ситуація з COVID-19 у Франції: