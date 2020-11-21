Великі французькі власники роздібної торгівлі та онлайн-магазини домовилися відкласти акції розпродажу в Чорну п'ятницю на тиждень. Вона була запланована на 27 листопада.

Чорну п'ятницю перенесли задля забезпечення здоров'я французів. Про це повідомили на сайті Le Parisien.

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В умовах максимальної безпеки

У спільній заяві компаній та міністерства економіки Франції мовиться, що одностайну угоду про перенесення на 4 грудня уклали для того, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я.

Ми на правильному шляху, щоб розглянути можливість повторного відкриття приблизно 1 грудня,

– запевнив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Відстрочка діятиме тільки за умови відновлення роботи магазинів 4 грудня.

Зазначимо! Раніше міністр охорони здоров'я Франції заявив, що країна пройшла пік другої хвилі й взяла епідемію під контроль. Водночас він закликав поки не послаблювати пильності.

Новий протокол

Уряд розробляє новий протокол, який може дозволити відкрити магазини. Відповідно до документа, пропонують:

збільшити площу на людину до 8 квадратних метрів;

вважати мати з дитиною одним відвідувачем.

Також обов'язковим для торгових площ понад 400 квадратних метрів стане підрахунок клієнтів. Магазини, можливо, зможуть працювати в неділю і в подовжений час до кінця січня.

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