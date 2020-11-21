Чорну п'ятницю у Франції перенесли на тиждень: яка причина
Великі французькі власники роздібної торгівлі та онлайн-магазини домовилися відкласти акції розпродажу в Чорну п'ятницю на тиждень. Вона була запланована на 27 листопада.
Чорну п'ятницю перенесли задля забезпечення здоров'я французів. Про це повідомили на сайті Le Parisien.
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В умовах максимальної безпеки
У спільній заяві компаній та міністерства економіки Франції мовиться, що одностайну угоду про перенесення на 4 грудня уклали для того, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я.
Ми на правильному шляху, щоб розглянути можливість повторного відкриття приблизно 1 грудня,
– запевнив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Відстрочка діятиме тільки за умови відновлення роботи магазинів 4 грудня.
Новий протокол
Уряд розробляє новий протокол, який може дозволити відкрити магазини. Відповідно до документа, пропонують:
- збільшити площу на людину до 8 квадратних метрів;
- вважати мати з дитиною одним відвідувачем.
Також обов'язковим для торгових площ понад 400 квадратних метрів стане підрахунок клієнтів. Магазини, можливо, зможуть працювати в неділю і в подовжений час до кінця січня.
Що відомо про коронавірус у Франції
- Франція разом з Італією та Іспанією залишається епіцентром другої хвилі коронавірусу в Європі.
- Попри те, що країна вже перейшла межу у 2 мільйони випадків захворювань, населення продовжує порушувати карантин та не довіряє майбутній вакцині.
- Франція посилила карантинні обмеження через спалах коронавірусної хвороби 30 жовтня 2020 року. Карантин триватиме щонайменше до 2 грудня.
- Якщо спад захворюваності буде помітним, у січні 2021 року країна розпочне програму вакцинації населення від вірусу.
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