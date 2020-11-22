COVID-19 на норкових фермах: у Франції знищать тисячу тварин
По всій Європі продовжують виявляти коронавірус на норкових фермах. Наступною країною, де знайшли інфікованих тварин, стала Франція.
Таку інформацію зазначили в міністерстві сільського господарства Франції. Про це повідомили на сайті Le Figaro.
Зверніть увагу Тримали над вогнищем: на Буковині знущання над кішкою знімали на відео
Скільки тварин знищать
Міністерство розпорядилося знищити 1000 тварин на фермі Eure-et-Loir. Всю продукцію, яка пов'язана з інфікованими норками на фермі, утилізують.
З чотирьох норкових ферм в країні:
- на одній відсутній вірус;
- на двох останніх проводять аналізи, результати яких очікують упродовж тижня.
Якщо і там знайдуть норок з мутованим COVID-19, то їх теж знищать.
Зараження норкових ферм у Європі: що відомо
- В Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Всього мають померти 15 мільйонів звірят. Внаслідок скандалу зі знищенням тварин, міністр сільського господарства і продовольства країни Моґенс Йєнсен подав у відставку.
- Також заражених коронавірусом норок виявили у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.
- Наразі вчені не можуть спрогнозувати, чи мутований коронавірус є небезпечнішим за звичайний.
Поділитися новиною