По всій Європі продовжують виявляти коронавірус на норкових фермах. Наступною країною, де знайшли інфікованих тварин, стала Франція.

Таку інформацію зазначили в міністерстві сільського господарства Франції. Про це повідомили на сайті Le Figaro.

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Скільки тварин знищать

Міністерство розпорядилося знищити 1000 тварин на фермі Eure-et-Loir. Всю продукцію, яка пов'язана з інфікованими норками на фермі, утилізують.

З чотирьох норкових ферм в країні:

на одній відсутній вірус;

на двох останніх проводять аналізи, результати яких очікують упродовж тижня.

Якщо і там знайдуть норок з мутованим COVID-19, то їх теж знищать.

Зазначимо! У ВООЗ розкритикували Данію за ініціативу вбивства тварин, адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною.

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